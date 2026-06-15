Una bebé de 1 año grave tras ser rescatada de una piscina con signos de ahogamiento en La Oliva (Fuerteventura)

Archivo - Helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR @112CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 15 (EUROPA PRESS)

Una bebé de un año en estado grave tras ser rescatada de una piscina con signos de ahogamiento en un complejo de apartamentos de La Oliva, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 09.50 horas de este lunes, después de que el 112 fuera alertado de que habían sacado de una piscina a una bebé, que se encontraba inconsciente, y presentaba signos de ahogamiento.

Los primeros intervinientes comprobaron que la pequeña se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación. Una vez en el lugar personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del centro de salud de Corralejo continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, que permitió recuperar el pulso de la menor.

De este modo, tras ser estabilizada la bebé, fue traslada en helicóptero medicalizado en estado grave hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria.

En el lugar del incidente efectivos de Bomberos de La Oliva aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero en el campo de fútbol del municipio, mientras que Policía Local y Guardia Civil colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron las diligencias correspondientes.