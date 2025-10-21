BlueSea Hotels arranca en el Costa Bastián (Lanzarote) la descarbonización de sus hoteles junto a Edison Next

BlueSea Hotels y Edison Next ponen en marcha una planta fotovoltaica de autoconsumo en el Costa Bastián (Lanzarote) - CEDIDO POR BLUESEA HOTELS

ARRECIFE (LANZAROTE), 21 (EUROPA PRESS)

BlueSea Hotels ha arrancado su estrategia de descarbonización de la mano de Edison Next Spain con la puesta en marcha de la primera planta fotovoltaica de autoconsumo en su Hotel Costa Bastián (Lanzarote).

Así lo ha informado la cadena hotelera en un comunicado en el que agrega que se trata del primer proyecto de un plan que prevé extenderse a otros cinco hoteles de la compañía en España.

De esta manera, la empresa de soluciones energéticas Edison Next ha instalado en el hotel de Lanzarote 426 módulos solares que suman una potencia de 191,70 kWp y se extienden sobre 855 m2 de cubierta, por lo que el hotel generará 314,7 MWh de energía limpia al año, equivalente al consumo medio anual de más de 90 hogares.

Además, este proyecto evitará la emisión de 315 toneladas de CO2 al año en comparación con el uso de carbón, o 126,5 toneladas respecto al gas natural, según datos del IDAE.

DESCARBONIZAR SUS HOTELES EN ESPAÑA

Con todo, la cadena resaltó que este proyecto supone el primer paso de una estrategia más amplia de BlueSea Hotels para descarbonizar progresivamente el conjunto de sus hoteles en España.

La compañía ya ha planificado actuaciones similares en otros cinco establecimientos situados en destinos de Canarias y Baleares, lo que le permitirá alcanzar una producción renovable conjunta de 1.060,6 MWh al año. Con ello, la cadena hotelera prevé evitar la emisión de 1.044 toneladas de CO2 anuales.

Desde Edison Next Spain han indicado que "con este acuerdo, BlueSea Hotels demostrará que la sostenibilidad se ha convertido en un pilar estratégico para el futuro del sector hotelero".

"Nuestro objetivo es ayudarles a avanzar hacia un modelo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, sin que renuncien a su calidad ni la competitividad", han señalado.