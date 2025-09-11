Bomberos de Tenerife realizan cortafuegos ante el incendio surgido en el Complejo Ambiental de Arico

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 vehículos de bomberos de Tenerife, incluido uno de coordinación y otro de logística, han trabajado durante la noche de este jueves en el incendio declarado, en la tarde de este miércoles, en el Complejo Ambiental de Arico, conocido como PIRS, realizando cortafuegos en la zona afectada.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, "por el momento" no han sido necesarias asistencias sanitarias.

De todos modos, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha desplazado una ambulancia con carácter preventivo; mientras que en el fuego trabajan dotaciones de bomberos de Tenerife, junto a servicios de seguridad y emergencias CECOPIN, y Protección Civil.