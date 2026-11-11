La borrasca 'Charles' deja rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora en el Parque Nacional del Teide

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Charles, a su paso por la isla de Tenerife hasta las 06.00 horas, ha dejado por ahora incidencias mínimas en la isla si bien se han registrado rachas de viento de hasta 150 km/h en Izaña y 117 km/h en el teleférico, en el Parque Nacional del Teide.

Según detalla el Cabildo, las principales incidencias están relacionadas con caída de árboles en la TF-42 (Garachico), la TF-342 (La Guancha), la calle Juan Aguiar Ravelo en Icod --donde un árbol cayó sobre un vehículo estacionado-- y la TF-24 (El Rosario).