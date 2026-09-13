La Brigada "Canarias" XVI se despliega desde este domingo en la isla de El Hierro

Patrullas de la Brigada "Canarias" XVI en El Hierro - MANDO DE CANARIAS

VALVERDE (EL HIERRO), 13 (EUROPA PRESS)

La Brigada "Canarias" XVI (BRICAN XVI), en el marco del desarrollando operaciones de vigilancia y presencia en el marco del Mando Operativo Terrestre, se despliega desde este domingo, 13 de septiembre, en la isla de El Hierro.

En concreto, personal del Regimiento de Infantería "Canarias" Nº50 realizará patrullas tanto a pie como en vehículos por la isla, según ha informado el Mando de Canarias en nota de prensa.

El objetivo de estas patrullas es el de reforzar la vigilancia, ejercer un efecto de disuasión y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional en la isla. Las actividades se integran en el conjunto de las Operaciones Permanentes, una de las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas (FAS) a la Seguridad Nacional en tiempos de paz.

Además, indican, estas misiones subrayan el compromiso de las FAS con la defensa integral del territorio y su capacidad para anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera comprometer la estabilidad.

El despliegue, explican, no solo permite una vigilancia "eficaz del entorno", sino que también "facilita un mayor" conocimiento del terreno y de la realidad social de la isla, así como fomenta la integración de los militares en la comunidad local y fortalece el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.

Asimismo, como parte de las actividades preparadas con motivo de dicho despliegue, el jueves, 17 de septiembre, habrá una exposición de material en la plaza del municipio de Valverde.

El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce como comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT), cargo que conlleva la responsabilidad de planificar las operaciones de presencia y vigilancia no solo en Canarias, sino también en Ceuta, Melilla y Baleares, además de mantener una coordinación constante con las autoridades civiles y militares competentes.