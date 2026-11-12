Buscan a Daniel, un joven de 25 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde septiembre

Joven desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional busca a Daniel O.C., un joven de 25 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el día 3 de septiembre de 2026.

El joven, de constitución física delgada, mide 1,80 centímetros y tiene los ojos de color marrón, con pelo negro y liso, según ha informado la Policía Nacional.

Por ello, solicitan a aquellas personas que tengan información de él que contacte con la Policía Nacional a través del 091 o a la Guardia Civil llamando al 062.