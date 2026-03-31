Sucesos.- Buscan a Juan Ramón, un hombre de 72 años con alzhéimer desaparecido en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA NACIONAL
SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha emitido este martes un aviso para tratar de localizar a Juan Ramón, un hombre de 72 años con alzhéimer desaparecido el pasado 28 de marzo en Santa Cruz de Tenerife.
Según la descripción facilitada, presenta una constitución corpulenta, es parcialmente calvo, presenta pelo canoso y mide 1.70.
Insiste la Policía Nacional que si se dispone de cualquier información debe ser comunicada al 091.