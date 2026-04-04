Buscan a Moisés Ernesto, un joven de 24 años desaparecido este viernes en Las Palmas de Gran Canaria - SOS DESAPARECIDOS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido un aviso de ayuda para tratar de localizar a Moisés Ernesto, un joven de 24 años desaparecido este viernes en Las Palmas de Gran Canaria.
Según la descripción facilitada, mide 1.70, presenta complexión normal, tiene el pelo castaño y los ojos marrones, y la última vez que fue visto portaba un chándal, cazadora y gorro de color negro.
El colectivo pide que, ante cualquier información, se contacte con 868 286 726 o con info@sosdesaparecidos.es