Buscan a una senderista extraviada en la zona de Chamorga, en Santa Cruz de Tenerife

Dispositivo de búsqueda
Dispositivo de búsqueda - GOBIERNO DE CANARIAS
Europa Press Islas Canarias
Publicado: sábado, 7 febrero 2026 12:44
Seguir en

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo de búsqueda está activado desde la tarde de este viernes, 6 de febrero, tras alertarse de que una senderista se había extraviado en la zona de Chamorga de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

A primera hora de este sábado, 7 de febrero, se ha reanudado la búsqueda con diferentes recursos de emergencias, después de que durante la noche se realizaran rastreos por tierra.

Contador

Contenido patrocinado