Buscan a una senderista extraviada en la zona de Chamorga, en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un dispositivo de búsqueda está activado desde la tarde de este viernes, 6 de febrero, tras alertarse de que una senderista se había extraviado en la zona de Chamorga de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
A primera hora de este sábado, 7 de febrero, se ha reanudado la búsqueda con diferentes recursos de emergencias, después de que durante la noche se realizaran rastreos por tierra.