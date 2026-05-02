Buscan por tierra, mar y aire a un buceador desaparecido este viernes en San Sebastián de La Gomera

Archivo - Helicóptero del GES - CECOES 112 - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencia tratan de localizar este sábado por mar, tierra y aire a un buceador que habría desaparecido este viernes en la costa de San Sebastián de La Gomera, en la Playa La Cueva.

Interviene en la búsqueda un helicóptero del GES del Gobierno de Canarias, a petición de la Guardia Civil, junto al helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).

También se han sumado al operativo efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, así como otros efectivos policiales en el rastreo por tierra.