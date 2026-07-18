El Cabildo de Fuerteventura ofrece el próximo jueves una formación a sociosanitarios sobre el comportamiento adictivo

Taller del Cabildo de Fuerteventura 'El Cerebro del Adicto' - CABILDO DE FUERTEVENTURA

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 18 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Fuerteventura, desde el Servicio de Información y Prevención de Adicciones (SIPA) perteneciente a la Consejería de Acción Social, ofrecerá el jueves, 23 de julio, una acción formativa sobre el comportamiento adictivo desde una perspectiva neurobiológica, social y antropológica.

La actividad, bajo el título 'El Cerebro del Adicto', la impartirá el psicólogo sanitario Romen Hernández Díaz, de 09.00 a 14.00 horas, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa.

Esta formación va dirigida al personal técnico sociosanitario de la isla perteneciente al sector público, así como del Tejido Social y sector privado.

Por ello, las personas interesadas en participar pueden inscribirse en el enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh1odbaLnIyKG3KCom...

La acción formativa permitirá dar a conocer la adicción desde diferentes perspectivas con el fin de desarrollar nuevas estrategias de intervención orientadas a la recuperación de la voluntad, la autonomía y la capacidad de transformación personal.

Al respecto, el consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, ha explicado que la actividad se impartirá mediante una metodología "activa y experimental", combinando la parte teórica con dinámicas, casos prácticos y reflexión personal compartida, permitiendo identificar los factores sociales antropológicos que influyen en la conducta adictiva.

"La nueva realidad que se va generando y los nuevos comportamientos de la sociedad en general hacen que las administraciones pongan las herramientas necesarias para implementar y ayudar a todos e implicándonos en hacer una sociedad más justa y equilibrada", apostilló.