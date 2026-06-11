El Cabildo de La Gomera colabora con las parroquias en el traslado de fieles a la visita de León XIV a Tenerife

Papa León XIV - CABILDO DE LA GOMERA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera colaborará este viernes con las comunidades parroquiales de la isla en la organización del traslado de las personas que participarán en la Santa Misa presidida por el Papa León XIV en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La institución insular prestará apoyo con el transporte terrestre necesario para facilitar los desplazamientos de los grupos parroquiales hacia Tenerife, según informa el Cabildo en una nota.

Además, el Cabildo hará entrega de un detalle conmemorativo a las personas participantes, como recuerdo de una jornada de especial significado para la isla y para el conjunto del Archipiélago.

MÁS DE 200 FIELES

La participación de La Gomera se plantea como una peregrinación insular organizada desde las diferentes comunidades parroquiales. Muy temprano, los grupos saldrán desde sus respectivos municipios hacia el puerto, en un recorrido que reunirá a más de 200 personas y que simboliza la unión de la isla en torno a una cita de especial trascendencia para la comunidad católica canaria.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha subrayado que esta colaboración responde al compromiso de la institución insular de "facilitar que quienes desean participar en un acontecimiento histórico para Canarias puedan hacerlo en condiciones adecuadas de organización, acompañamiento y seguridad".

"Estamos ante una visita de enorme significado espiritual e institucional para Canarias. Para muchas personas de La Gomera, especialmente para quienes forman parte de las comunidades parroquiales, esta jornada será una experiencia única. El Cabildo estará al lado de la ciudadanía, colaborando en la logística terrestre para que el desplazamiento se realice con las mayores garantías", ha señalado Curbelo.

De cara a la celebración de la Eucaristía en Tenerife, la isla contará con la participación del joven Diego Chinea, en representación del arciprestazgo de La Gomera, en el momento del ofertorio, vestido con el traje tradicional de la isla: camisa blanca, pantalón y chaqueta negra ribeteados en rojo, sombrero negro y fajín rojo.