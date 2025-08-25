El Cabildo de La Gomera disminuye al 'grado 0' las medidas preventivas ante el riesgo de incendios forestales

Área recreativa de Las Nieves, en La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera disminuye a partir de este lunes al 'grado 0' las medidas preventivas ante el riesgo de incendios forestales.

De esta manera, la institución reduce las medidas restrictivas que se venían aplicando en todo el territorio insular, de acuerdo con lo establecido por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, que finaliza la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria y mantiene la prealerta en las mismas zonas.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, apeló a la responsabilidad ciudadana "para seguir actuando con cautela y sentido común, cumpliendo con las pautas establecidas por las administraciones".

En su opinión, "es tarea de todos y todas actuar como garantes del cuidado y conservación de nuestro entorno, especialmente afectado y en estado de vulnerabilidad por la situación de crisis hídrica que atravesamos".

Por su parte, el consejero insular de Medio Ambiente y Emergencias, Héctor Cabrera, detalló que, con la bajada al 'grado 0', se mantiene la prohibición de realizar fuego en áreas exteriores mediante hogueras, fogones, barbacoas y hornos de leña.

Esta medida se extiende al uso de fogones en las áreas recreativas ubicadas en el entorno forestal que carezcan de medidas de seguridad, como matachispas.

Asimismo, se prohíbe el desarrollo de quemas de restos vegetales o forestales, recoge una nota de la corporación.

Igualmente se recomienda extremar las precauciones en todo el territorio insular, con cualquier actividad que pueda generar un incendio, como el tabaco, el uso de grupo de electrógenos, o material electrolítico o pirotécnico, y la utilización de maquinaria que provoque chispas.

El Cabildo también recuerda a la ciudadanía de que ante cualquier situación de riesgo, deberán ponerse en contacto con el servicio de emergencias, a través del 1-1-2, o el Centro de Coordinación Operativa Insular de La Gomera mediante el 922 14 15 01.