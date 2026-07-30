El Cabildo de La Gomera prohíbe hacer fuego en exteriores ante el riesgo de incendios forestales por altas temperaturas

Archivo - Fogones cerrados en el área recreativa de El Pinar, en La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera ha elevado a grado 1 la situación de alerta insular ante el incremento del riesgo de incendios forestales por altas temperaturas, por lo que quedan prohibido el uso de fuego en exteriores, las quemas, las exhibiciones pirotécnicas en zonas de riesgo y la utilización de maquinaria que pueda producir chispas.

Las medidas, que entrarán en vigor a partir de las 11.00 horas de este jueves, y se adoptarán en la isla tras las declaraciones realizadas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que ha activado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en La Gomera, y la alerta por temperaturas máximas en Canarias, según ha informado el Cabildo en una nota.

El consejero insular de Seguridad y Emergencias, Héctor Cabrera, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y colaboración de la ciudadanía durante la vigencia de la alerta.

"Nos encontramos ante un episodio de altas temperaturas y baja humedad que incrementa considerablemente el riesgo de incendio, por lo que debemos extremar todas las precauciones y evitar cualquier conducta que pueda provocar un fuego", ha señalado.

Cabrera ha pedido, además, reducir los desplazamientos y la presencia en zonas de riesgo, especialmente en áreas de monte, pistas y senderos forestales. "Aunque en este grado de alerta se mantiene permitido el tránsito por estos espacios, recomendamos limitarlo a lo estrictamente necesario. Reducir la afluencia facilita las labores de vigilancia y permite una respuesta más rápida y segura de los servicios de emergencia ante cualquier incidencia", ha precisado.

RESTRICCIONES

La declaración de grado 1 prohíbe la realización de fuego en espacios exteriores mediante hogueras, fogones, barbacoas, hornos de leña u otros dispositivos similares.

También quedan prohibidas las quemas de restos vegetales o forestales y el uso de fogones en las áreas recreativas próximas al entorno forestal que carezcan de las correspondientes medidas de seguridad, como sistemas matachispas. Asimismo, no podrán llevarse a cabo exhibiciones pirotécnicas en zonas de riesgo de incendio ni utilizarse maquinaria o herramientas que puedan producir chispas.

RIESGO POR CALOR

Las previsiones apuntan a un episodio de temperaturas elevadas de varios días de duración, que se intensificará y extenderá progresivamente al conjunto del archipiélago a partir del viernes y durante el fin de semana.

La entrada de una masa de aire cálido y seco de origen africano favorecerá un ambiente especialmente cálido y con baja humedad en las medianías y zonas altas. En las islas occidentales se prevé una inversión térmica situada inicialmente entre los 500 y los 700 metros, con tendencia a descender.

Esta configuración propiciará una masa de aire cálido y seco sobre las medianías y zonas forestales, con humedades relativas inferiores al 30 % por encima de la inversión. También se espera viento del nordeste de intensidad moderada, con intervalos localmente fuertes y aceleraciones en zonas expuestas y canales interinsulares, además de la posible presencia de calima débil.

La combinación de estos factores incrementará progresivamente el riesgo de incendio forestal durante los próximos días, especialmente entre el viernes y el sábado. La situación será objeto de seguimiento permanente y las medidas podrán actualizarse en función de la evolución meteorológica y de los índices de riesgo.

RECOMENDACIONES

El Cabildo recomienda evitar las actividades al aire libre durante las horas centrales del día, mantener una hidratación frecuente y prestar especial atención a menores, personas mayores y población vulnerable.

También se solicita extremar las precauciones con colillas, grupos electrógenos, herramientas, aparatos eléctricos, material pirotécnico o cualquier elemento susceptible de generar calor, fuego o chispas, siguiendo las medidas preventivas aplicadas por la Institución insular durante anteriores episodios de riesgo.

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía deberá contactar inmediatamente con el servicio de emergencias a través del 1-1-2 o con el CECOPIN, mediante el teléfono 922 14 15 01.