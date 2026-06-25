El Cabildo de La Gomera traslada su solidaridad a Venezuela tras los terremotos y se abre a dar ayudas urgentes

Archivo - El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha trasladado este jueves un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano tras los terremotos registrados en el país, y ha expresado el compromiso de la institución insular para colaborar en la atención de las necesidades que puedan tener los ciudadanos afectados, especialmente la comunidad gomera residente en Venezuela.

Curbelo explicó que el Cabildo mantiene "contacto permanente" con la Asociación Benéfico Cultural Isla de La Gomera, entidad de referencia para la comunidad gomera en el país, con el objetivo de conocer de primera mano la situación de las familias y articular, en caso de ser necesario, las medidas de apoyo que permitan dar respuesta a sus necesidades más urgentes.

"Venezuela forma parte de la historia familiar de La Gomera. Son muchos los vínculos que nos unen con este país y, en momentos de dificultad, nuestra obligación es estar cerca de quienes nos necesitan", afirmó el presidente insular, quien subrayó que "la solidaridad del pueblo gomero siempre ha estado presente y hoy vuelve a estarlo con más fuerza".

En este sentido, Curbelo indicó que también mantiene contacto con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para coordinar la información disponible y valorar las actuaciones que puedan impulsarse desde las instituciones canarias.

"Estamos siguiendo la evolución de los acontecimientos con prudencia y plena disposición a colaborar en todo aquello que contribuya a aliviar la situación de las personas afectadas", señaló.

El presidente recordó, además, que la pasada semana el Cabildo de La Gomera dispuso recursos destinados a diferentes proyectos en Venezuela, canalizados a través de la Asociación Benéfico Cultural Isla de La Gomera.

Esta colaboración, explicó, responde al compromiso sostenido de la institución con la comunidad gomera en el exterior y con el desarrollo de iniciativas sociales, asistenciales y de apoyo a la población más vulnerable.

El presidente del Cabildo reiteró el cariño de La Gomera hacia Venezuela y trasladó un mensaje de ánimo a todas las personas afectadas, así como a sus familias.

"Seguiremos atentos, en contacto con nuestros paisanos y preparados para contribuir, desde nuestras posibilidades, a la recuperación y al bienestar de quienes más lo necesiten", concluyó.