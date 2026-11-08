El Cabildo de Gran Canaria anula la suspensión de las actividades y eventos este domingo por la borrasca Bruna

Archivo - Varias personas se refugian de la lluvia bajo el toldo de la terraza de un bar en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias (recurso) - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha actualizado las medidas preventivas contempladas en el Plan de Emergencias Insular (PEIN) ante la llegada de la borrasca de alto impacto Bruna, de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas y la última información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), anulando así la suspensión de las actividades y eventos este domingo, 8 de noviembre, a partir de las 12.00 horas.

Al respecto, la institución insular ha informado en nota de prensa que durante la madrugada del sábado al domingo la evolución del frente asociado a la borrasca ha modificado el escenario meteorológico previsto para las horas centrales de la jornada.

Esta circunstancia, explica, ha llevado a la AEMET a rebajar el nivel de aviso de naranja a amarillo ante una previsión de menor intensidad de los fenómenos adversos, motivo por el que el Cabildo grancanario ha adaptado las restricciones inicialmente previstas a partir de las 12.00 horas de este domingo, ajustando las medidas de prevención al nuevo escenario meteorológico.

Por ello, ha anulado tanto la suspensión de todas las actividades y eventos públicos y privados, tanto en espacios abiertos como cerrados a partir de las 12.00 horas.

La anulación incluye la suspensión del ejercicio de la caza que se estableció en la declaración de alerta que entraba en vigor en el día 7 de noviembre, mientras se mantiene la situación de alerta por vientos en cumbres, norte y noroeste de Gran Canaria y finaliza la alerta por riesgo de inundaciones.

Desde el Cabildo de Gran Canaria se subraya que las medidas adoptadas inicialmente "respondían a los avisos oficiales vigentes y al principio de precaución" para garantizar la seguridad de la población, matizando que su actualización "permite adecuar" la respuesta institucional a la evolución real del episodio meteorológico, manteniendo la vigilancia y el seguimiento de las condiciones previstas.

Por último, puntualiza que, aunque se espera una incidencia menor de la anunciada inicialmente, no se descartan precipitaciones y rachas de viento localmente intensas, por lo que recomienda mantener la prudencia y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales de información.