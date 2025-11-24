El Cabildo de Gran Canaria asfalta a partir de este martes parte de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Plano de donde está reasfaltando el Cabildo de Gran Canaria en Las Palmas de Gran Canaria - CONSEJERÍA INSULAR DE OBRAS PÚBLICAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria está renovando el asfaltado de varios tramos de la GC-1, en dirección sur, y a partir de este martes comenzará en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, desde la Comandancia de la Guardia Civil, en la Vega de San José, hasta la entrada de los túneles de San José.

Así el Cabildo insular invierte 800.000 euros en esta actuación con la que ya se ha renovado el firme del tramo de dos kilómetros entre los dos túneles de La Laja, y que continuará a partir de la noche de este martes con un tramo en dirección norte de la Avenida Marítima.

Estos trabajos se están realizando en horario nocturno y comenzaron la semana pasada entre los túneles de Adolfo Cañas y Piedra Santa, lo que obligó a desviar el tráfico por Pedro Hidalgo, según ha informado la institución insular.

A partir de este martes, estas labores se trasladan al casco urbano de Las Palmas de Gran Canaria, en concreto al tramo en dirección norte de la Avenida Marítima que va desde la Comandancia de la Guardia Civil, en la Vega de San José, hasta la entrada de los túneles de San José.

En este caso, y mientras duren los trabajos, los conductores que quieran circular en dirección al norte de la ciudad desde el sur, tendrán que desviarse por el enlace de San Cristóbal, circular por Zárate, Vega de San José e incorporarse de nuevo a la GC-1 por la rotonda de la calle Alicante y el enlace de Lady Harimaguada.

Los cortes de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria comenzarán a las 23.00 horas y se levantarán a las 06.00 horas del día siguiente.

Estas obras permitirán renovar el firme de los tres carriles de la GC-1 a la altura de la Comandancia, donde presentan un alto desgaste como consecuencia del "notable tránsito de vehículos que registra esta vía, una de las más importante" de la red viaria insular.

Finalmente se pide a los conductores que circulen por la zona con máxima colaboración y que sigan las indicaciones que puedan recibir por parte del personal del Cabildo de Gran Canaria que se encuentre trabajando en la zona.

La actuación contempla la retirada del firme actual hasta los cinco centímetros de profundidad, la reposición de un nuevo asfaltado de mezcla bituminosa y la reposición de la señalización horizontal tras el asfaltado.