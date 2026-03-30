El Cabildo de Gran Canaria cifra en 39 millones de metros cúbicos el agua que tiene la red de presas de la isla

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, durante la rueda de prensa sobre las presas - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha cifrado en 39 millones de metros cúbicos el agua que tiene la red de presas de la isla, lo que permitirá al sector primario tener agua durante cinco años.

"La red de presas de Gran Canaria contiene, en estos momentos, un total de 39 millones de metros cúbicos de agua, lo que va a permitir que, entre las aportaciones de agua y el almacenamiento registrado, el sector primario de la isla disponga de agua durante un período de cinco años, que se incrementará con las nuevas aportaciones que se realizan mediante las aguas industriales", expuso en una rueda de prensa este lunes.

Esta situación hídrica de la isla, matizó, se produce a raíz de los efectos que han tenido los sucesivos fenómenos meteorológicos adversos que se han producido en Gran Canaria desde noviembre de 2025, con la llegada de 'Claudia', y hasta el "alto impacto" de la borrasca 'Therese', según ha informado la institución insular en nota de prensa.

Morales expuso que, si bien las precipitaciones que dejó 'Therese' en Gran Canaria se pueden calificar de "históricas", afirmó que también "lo han sido las aportaciones de aguas superficiales que han llegado a la red de presas grancanarias", apuntando que "no tanto por el llenado y el alivio de los embalses, sino por la distribución" de las precipitaciones que se han repartido por todo el territorio insular.

"Normalmente el llenado de presas suele venir relacionado con fenómenos tormentosos que llegan del norte o del suroeste, permitiendo aportaciones a las presas por zonas localizadas del territorio, pero difícilmente se ha dado una situación como la actual, en la que se ha repartido por toda Gran Canaria", expuso.

Morales indicó que los valores "más significativos" que se han dado en este ámbito se pueden concretar en que actualmente en la isla "hay 35 presas llenas y aliviando, y otros cinco embalses podrían llenarse" en los próximos días.

El presidente grancanaria señaló que antes de la borrasca 'Claudia' el volumen almacenado en las presas de Gran Canaria llegaba a los dos, tres millones de metros cúbicos, si bien con el paso de diversas borrascas, y 'Therese', que ha dejado en la isla 23,6 millones de metros cúbicos almacenados, se han alcanzado los 39 millones de metros cúbicos, sin olvidar que se sigue aportando a la red de embalses aunque la misma "no supondrá un cambio significativo" en relación a estos datos.

También apuntó que seis de las siete presas propiedad del Cabildo de Gran Canaria están en situación de llenado y alivio de seis de ellas, y solo la de Chira está a un 51% de su capacidad.

Por otro lado, Morales destacó que si bien las presas "no fueron diseñadas para mantener grandes resguardos, sino para aprovechar al máximo el agua disponible, dada la escasez estructural del recurso en las islas", su comportamiento ante lluvias intensas "es claramente positivo porque absorben la crecida del agua, la laminan, reducen el pico de caudal y lo reparten en el tiempo, evitando que lleguen de forma brusca en las zonas bajas del territorio".

De todas formas, reconoció que las presas "tienen que seguir mejorando y adaptándose" a la nueva normativa aprobada por del Estado. Un proceso, añadió, en el que los embalses de titularidad pública "ya están avanzando y en el que los privados también tendrán que hacerlo".