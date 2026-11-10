El Cabildo de El Hierro valora la "predisposición absoluta" del Gobierno por resolver la crisis migratoria en la isla

Archivo - El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas - CABILDO DE EL HIERRO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), ha valorado este martes la "predisposición absoluta" y "buena sintonía" mostrada por el Gobierno central en la comisión interministerial para resolver la crisis migratoria en la isla.

En una declaración difundida por la corporación ha destacado que "no hay precedentes" de que un presidente de Cabildo acuda a una reunión de estas características para hablar de los problemas de El Hierro y hay compromiso para desplegar medidas que permitan "aliviar" la situación.

En ese sentido ha comentado que se ha alcanzado el "compromiso" para instalar un hospital de campaña en el CATE de San Andrés, que es donde se atiende a los migrantes, de tal forma que no se deriven al hospital insular y así evitar un "colapso".

En cuanto a la necesidad de ayudas económicas para La Restinga ha destacado que ha habido "receptividad" por parte de los ministros y en las próximas fechas se concretarán esos recursos, y sobre las derivaciones, ha comentado que también se van a poner todos los medios para que las salidas sean en mayor número que los migrantes que se reciben.

"Si llegan a la isla más inmigrantes de los que salen a Tenerife, que es lo que está sucediendo, pues significa que se colmata y tenemos la situación que tenemos en este momento", ha destacado, por lo que cree que hay resolver toda la logística relacionada con guaguas y barcos y también los centros de acogida previstos en Tenerife.