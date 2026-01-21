El Cabildo invertirá casi dos millones en la renovación de las escaleras mecánicas del Intercambiador de Santa Cruz

Escaleras mecánicas del Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha anunciado este miércoles las obras de renovación y ampliación de las escaleras mecánicas del intercambiador de Titsa en Santa Cruz de Tenerife por un importe cercano a los dos millones de euros.

José Miguel Ruano, vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, Planificación, Hacienda y Recursos Humanos del Cabildo de Tenerife, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "se trata de una actuación muy esperada que beneficiará a más de 60.000 personas que atraviesan cada día el intercambiador, en el marco del conjunto de medidas que se están impulsando para que las estaciones de transporte público de la isla sean más modernas, cómodas y accesibles".

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, indicó que este contrato "permitirá renovar las cuatro escaleras mecánicas que hay actualmente en el intercambiador y que tienen más de 20 años de antigüedad, por lo que sufren averías frecuentes".

Además, añadió García, "la licitación incluye la incorporación de otras cuatro nuevas escaleras mecánicas, con el objetivo de facilitar el doble sentido, tanto de subida como de bajada, en todos los pisos y tramos de la estación".

En concreto, el valor estimado de la licitación de Titsa asciende a 1.948.588,47 euros.

De esa cuantía, 1.888.865,83 euros corresponde a la instalación de las ocho escaleras mecánicas y 59.722,64 euros a la reforma de la instalación de baja tensión para su alimentación.

El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 3 de febrero y una vez se adjudique el contrato, el plazo estimado de ejecución será de siete meses.

TEATRO BAUDET

El consejero de Cultura, Museos de Tenerife y Deportes, José Carlos Acha, ha anunciado también que la rehabilitación del Teatro Baudet volverá a salir a licitación por 1,8 millones y un año de obras tras haber quedado desierta.

Las principales actuaciones previstas son rehabilitación estructural e impermeabilización de cubiertas, demoliciones controladas de elementos dañados, restauración de fachada y protección de cerchas, y documentación de elementos originales.

Acha insistió en que "la recuperación del Teatro Baudet es una acción estratégica que pone en valor un espacio simbólico del centro de Santa Cruz de Tenerife, respondiendo al mismo tiempo a criterios de conservación, accesibilidad y uso público", remarcando que esta licitación "refleja una cultura que construye futuro desde la memoria".

La obra cuenta con el informe del Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife de fecha 27 de diciembre de 2024, relativo a la viabilidad del proyecto, y de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 8 de abril de 2025.

El Teatro Baudet, que fue inaugurado el 25 de mayo de 1944 como uno de los primeros proyectos del arquitecto tinerfeño José Enrique Marrero Regalado, es un icono de la época de los grande cines que se ha preservado hasta la actualidad.