El Cabildo de Lanzarote y British Airways colaborarán para reforzar la conectividad

El Cabildo de Lanzarote y British Airways suscriben un protocolo de colaboración - CEDIDO POR CABILDO DE LANZAROTE

ARRECIFE (LANZAROTE), 4 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Lanzarote y British Airways han suscrito un protocolo de colaboración orientado a reforzar la conexión con el Reino Unido y avanzar hacia un modelo turístico de mayor calidad y rentabilidad.

Según informa la Corporación insular, impulsado por la SPEL-Turismo Lanzarote, este acuerdo marca un paso decisivo que busca identificar fórmulas de incentivar la demanda que repercutan en el incremento de la conectividad actual semanal con la compañía, consolidando además la promoción de la isla en los canales de la aerolínea británica.

Aquí, el presidente y consejero de Turismo, Oswaldo Betancort, expresó que este tipo de reuniones "anticipan una nueva fase para Lanzarote, donde no buscamos tanto crecer en volumen como en calidad, fomentando un turismo que respete y consuma la isla, generando un retorno real para las familias de Lanzarote y La Graciosa".

Por su parte, el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, señaló que "la firma de este protocolo con British Airways refuerza nuestro compromiso con un visitante que valora la sostenibilidad y la excelencia. Queremos crecer en conectividad, pero también en valor añadido y rentabilidad para el destino".

Mientras, el director de Planificación y Estrategia de British Airways, Neil Chernoff, destacó que "Lanzarote es un destino estratégico dentro de nuestra red. Este protocolo permitirá desarrollar acciones promocionales conjuntas y mejorar la experiencia de nuestros clientes, que buscan destinos exclusivos con un alto nivel de servicio".