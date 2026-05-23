El Cabildo de Lanzarote cerrará este sábado tramos de carretera afectados por la celebración del Club La Santa Ironman

Ironman Lanzarote - CABILDO DE LANZAROTE

ARRECIFE (LANZAROTE), 23 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Lanzarote ha informado de que este sábado, 23 de mayo, se cerrarán al tráfico tramos de carretera que se verán afectados por la celebración de la 34ª edición del Club La Santa Ironman Lanzarote.

Por ello, desde el cabildo se solicita a la población respetar las señales provisionales, así como las indicaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado, al tiempo que lamenta las molestias que puedan ocasionarse y agradece la colaboración de toda la ciudadanía ante la realización de una prueba deportiva de "gran interés internacional", según ha indicado la institución insular en nota de prensa.

De este modo, en el municipio de Haría la vía LZ-10 permanecerá cerrada de 09.00 a 17.30 horas, mientras que varias calles del núcleo urbano, tales como El Palmeral, La Cilla, La Cruz, María Herrera, Portillo de Bonilla, Santa Bárbara y San Francisco estarán restringidas al tráfico entre las 10.00 y las 15.30 horas.

También estará prohibida la circulación en los tramos de la LZ-201, entre Máguez y Yé, así como en sentido Arrieta la LZ-202 (Hoya de la Pila - Mirador del Río) y la LZ-203 (Mirador del Río - Ye) de 10.30 a 16.00 horas. Además afectará a la LZ-1 (Arrieta - Guatiza) de 10.00 a 17.00 horas.

También expone que para garantizar la movilidad, el enlace con el pueblo de Haría se realizará a través de la calle San Juan, habilitada desde Arrieta por la LZ-208 (Trujillo). Las maniobras de entrada y salida se desviarán por la calle La Cruz y, desde Máguez, por la calle Romero.

En este caso, apuntan, se podrá circular por la calle Marcial Luis desde Arrieta mediante la carretera LZ-208, mientras que en Guinate se habilitará el paso desde Máguez por el Camino del Cuervo.

Por su parte, Yé quedará incomunicado de 10.30 a 16.00 horas, si bien ante cualquier necesidad de traslado la organización del evento se hará cargo del mismo. En Órzola, Punta Mujeres y Arrieta el tránsito se mantendrá por la vía LZ-1 (Arrecife-Órzola).

En el término municipal de Teguise, además de la LZ-30, se cerrará en horario de 08.00 a 18.00 horas, subrayando el corte de las calles Bentejuí, Guayadeque y Leandro Perdomo Spínola entre las 09.00 y las 13.00 horas. Asimismo la calle José Betancort se bloqueará de 09.00 a 17.30 horas.

Por otro lado, la LZ-10 (La Villa-Haría), LZ-404 (Guatiza-La Villa) y la LZ-1, entre Tahiche y Guatiza, quedarán sin acceso entre las 09.00 y las 17.30 horas, y la LZ-1 de Arrieta a Guatiza también cerrará de 10.00 a 17.00 horas.

En cuanto a la Villa de Teguise, la ciudadanía podrá desplazarse por la carretera LZ-10 desde Tahiche; mientras que en Mozaga el tránsito avanzará a través de la rotonda de El Peñón, y en El Mojón se hará desde Guatiza por la Avenida Alfonso Tolosa.

En Los Valles, la conexión se realizará desde la calle La Quesera y, en Teseguite, desde El Mojón por el Camino María Cruz. Finalmente, el tránsito en Famara solo se hará por la LZ-410 (Soo-Caleta de Famara), ya que la LZ-402 permanecerá cerrada.

En el municipio de Yaiza no se podrá circular por la LZ-30 de 07.30 a 11.30 horas, como tampoco por la carretera de La Geria de 07.45 a 12.00 horas. Otras vías afectadas incluyen la LZ-2 en el tramo desde Uga de 07.45 a 12.00 horas y en sentido hacia Playa Blanca de 07.45 a 13.00, mientras que la LZ-67 que conecta el sur con Mancha Blanca se cerrará de 08.00 a 13.30 horas.

Respecto a las alternativas a estas vías se realizarán en Yaiza y La Degollada por el acceso de la LZ-701 desde Janubio. Se accederá a Playa Blanca, Las Breñas, Maciot y Femés por las carreteras LZ-702 y LZ-2. En cuanto el Golfo la salida se efectuará a través de la rotonda de la LZ-701 con la LZ-2, y en el caso de Uga, solo los residentes podrán entrar por la glorieta de Los Camellos (LZ-2/LZ-702) vía calle Tinasoria.

En Tinajo, las restricciones afectarán a la LZ-67 y a la Avenida Mancha Blanca, ambas de 08.00 a 13.30 horas, también se verán comprometidas la calle Tinguatón de 08.30 a 13.30 horas y la LZ-56 (Mancha Blanca-La Geria), esta última de 07.30 a 18.30 horas.

En el núcleo de Mancha Blanca, la entrada se desviará por la calle El Tablero hacia Vega de Las Flores, con salida por la calle Peña de Los Pastores. En Tinguatón se circulará por el Camino Esquina La Vega hacia la Iglesia de Los Dolores y en el Parque Nacional de Timanfaya permanecerá cerrado de 08.00 a 13.30 horas.

San Bartolomé también se verá afectado por el cierre de la LZ-30 (Masdache - La Villa) en horario de 08.30 a 18.30 horas; mientras que en Playa Honda, el Camino de Guacimeta cerrará de 12.45 a 21.15 horas y su avenida principal entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Señalan que ppara llegar a La Florida y El Islote se deberá utilizar la LZ-409 (El Peñón), mientras que la zona sur de La Florida se servirá de la calle El Lagar desde Montaña Blanca.

Finalmente en el municipio de Tías se restringirá el paso en la Avenida Las Playas de Puerto del Carmen desde las 11.00 hasta la 01.00 horas y, en Arrecife, la Avenida Secundino Delgado permanecerá clausurada de 13.30 a 20.30 horas.