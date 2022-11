El Cabildo de Tenerife abre un segundo plazo de solicitud para las becas de inmersión lingüística

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Educación y Juventud, ha abierto un segundo plazo para solicitar las becas de inmersión lingüística (BIL) para el curso 2023-2024 tras modificar las modalidades ofertadas.

En este caso, los solicitantes que están cursando tercero de la ESO podrán optar a becas de inmersión lingüística de un año o un trimestre. En el caso de las becas Cambridge e Impulsa, destinadas al alumnado de cuarto de la ESO, no se admitirán nuevas solicitudes

La consejera de Educación y Juventud, Concepción Rivero, explicó que este nuevo plazo de solicitudes se abre por las modificaciones que han tenido lugar en las becas y recuerda que recientemente han incorporado "la beca de larga estancia con la que 35 alumnos tendrán la oportunidad de pasar un curso completo en el extranjero, lo que incluye un billete ida y vuelta para venir a Tenerife por Navidad".

Rivero señaló que en este nuevo formato desparece la modalidad de curso online y estancia de un mes en el extranjero, por lo que los solicitantes de 3º de la ESO podrán escoger entre la inmersión lingüística de un trimestre o un año completo, y destaca que de esta forma "aumentará la calidad de la experiencia y mejorará el aprendizaje de los participantes".

La directora insular de Educación y Juventud, Isabel Bello, aseguró que "las personas que ya han pedido la beca de inmersión lingüística no tienen que hacer nada, no tienen que pedir esta nueva modalidad, pues se entiende que también la han solicitado. De esta forma, los que ya han enviado sus solicitudes optan de forma conjunta a ambas modalidades".

La directora insular quiso recordar que "el orden de elección de modalidad dependerá del mejor expediente académico y, en caso de empate, se valorará la menor renta familiar por persona, de esta forma, los alumnos más brillantes de tercero de la ESO podrán escoger entre las becas BIL anuales o trimestrales".

Con estos cambios, las modalidades que se ofertan y a las que se podrá optar en este segundo plazo de solicitudes son las becas de inmersión lingüística trimestrales y las beca de inmersión lingüística anuales.

En el caso de las primeras, podrán realizarse en Irlanda, Canadá o Francia durante 105 días, que coincidirán con el primer trimestre del curso escolar. Durante este tiempo, el alumnado se alojará con una familia y asistirá a un centro educativo del país de destino. Para esta modalidad, existen un total de 200 plazas a las que podrán optar quienes actualmente estén cursando tercero de ESO.

En cuanto a la beca anual, se realizará en Irlanda, contará con 35 plazas para estudiantes que estén cursando tercero de la ESO y tendrá las mismas características que la trimestral cambiando únicamente la duración de la estancia, que será de un curso completo.

Se recuerda que quienes ya hayan presentado su solicitud en el plazo abierto entre el 22 de septiembre y el 14 de octubre de 2022 no tendrán que volver a presentarla. Además, el plazo de presentación para las becas Cambridge e Impulsa, a las que puede optar el alumnado de cuarto de la ESO, no será reabierto ya que estas modalidades no han sufrido cambios.