El Cabildo de Tenerife certifica la compra 70 nuevas guaguas para Titsa con una inversión de más de 28 millones

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha presentado este martes las 70 nuevas guaguas interurbanas que la corporación ha adquirido para la empresa pública Titsa con una inversión aproximada de 28,2 millones y que entrarán en servicio a lo largo de 2026.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la consejera de Movilidad, Eulalia García, y la consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla, ha destacado que se trata de un "hito importante" que confirma la "gran apuesta" del Cabildo por impulsar una "revolución verde" en la movilidad desde que se inició este mandato.

En esa línea ha comentado que los vehículos tienen la etiqueta 'Eco', que reduce el consumo y las emisiones de CO2, habrá guaguas eléctricas (8) y un total de 13 de dos pisos que servirán para ayudar a descongestionar el tráfico en las dos autopistas.

La presidenta ha comentado que Titsa tendrá una de las flotas más jóvenes de España, con una media de algo más de tres años cuando el objetivo son siete años, y defendido la estrategia de su Gobierno, con una inversión de 113 millones desde que empezó el mandato.

Ha señalado que tenían "clarísimo" que debían apostar por el transporte público y "disuadir" el uso del vehículo privado y "está funcionando" gracias a la gratuidad y el aumento de frecuencias y capacidad, con una previsión de cerrar el año con 86,7 millones de pasajeros, casi el doble.

Dávila ha recordado las "trabas" del anterior Gobierno insular por favorecer la gratuidad y se ha mostrado orgullosa de una compañía pública que cuenta con 667 vehículos y 650 trabajadores, de los que 300 son conductores.

García ha indicado que Titsa "es una gran empresa" y es "referente" en el transporte colectivo en Canarias, pues en muchas islas se le pone de "ejemplo" y esta compra de 70 guaguas "es un paso más" hacia la modernización de los vehículos y servirá para "dar respuesta" a la alta demanda con mayor capacidad y más frecuencia.