El Cabildo de Tenerife certifica su rechazo al 'Underwater Garden' y concede al promotor el trámite de audiencia

Archivo - Pleno del Cabildo de Tenerife - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Cabildo de Tenerife ha concedido este viernes el trámite de audiencia al promotor del proyecto 'Underwater Garden', el parque marino que se tramitaba en la costa de Guía de Isora, después de que su Declaración como Proyecto de Interés Insular le fuera retirada al "decaer" su interés regenerativo inicial.

Así lo ha dado cuenta el Grupo de Gobierno (CC y PP) durante el pleno, a través de la directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Leirachá, que ha explicado que, incialmente, la memoria del proyecto se presentaba como una oferta de "experiencias únicas, con conexión con el mar y la naturaleza a través del ocio, el deporte, la ciencia, el arte y la diversión", con "todos los informes favorables" en la fase inicial de la declaración.

Sin embargo, desde el inicio, el promotor habría planteado la iniciativa de una actuación global, defendiendo "la indisoluble" vinculación del lado mar y del lado tierra del proyecto, sin embargo, el Cabildo tinerfeño, en acuerdo a sus competencias, solo podía atender al espacio tierra para la Declaración de Interés Insular en 2022.

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO

De este modo, en el ámbito terrestre, ha proseguido Leirachá, el lado tierra englobaba dos tipos de suelos rústicos, uno el suelo rústico común y otro de protección ambiental costera superpuesto a este común. "Solo puede ser objeto del proyecto de interés insular la de suelo rústico común, porque queda fuera del intrumento de ordenación del Cabildo, tanto la parte de mar como la parte de tierra de protección ambiental costera".

"Esto se le dijo al promotor que, o bien desistía o bien re-delimitaba y reconfiguraba el proyecto a lo que decía la Declaración de Interés Insular", ha añadido la directora insular que ha detallado que, finalmente, el promotor accedió a la modificación, se le concedieron ampliaciones de plazo requeridas, pero, una vez presentó la información requerida la propuesta fue nuevamente denegada al no contar con las autorizaciones pertinentes.

"Sin la autorización de las actuaciones del mar, ni las autorizaciones en el suelo rústico de protección costera del litoral, así como sin la necesaria en regeneración ambiental que da naturaleza y fundamento a la Declaración de Interés Insular, no existe razón objetiva para la viabilidad del mismo", ha justificado.

Durante la dación de cuentas, el portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, ha reflexionado sobre la eficiencia en el uso de una figura, la Declaración de Proyecto de Interés Insular, que se introduce para "agilizar" actuaciones "necesarias" para la isla. "Esta declaración inicial se acordó por el pleno de este Cabildo en febrero de 2022, y hemos llegado a junio de 2026, cuatro años y cuatro meses después, en una fase que veremos si, antes de que termine el año, concluirá con la denegación del proyecto en virtud de los informes".