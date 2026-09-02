El Cabildo de Tenerife constata la "mala gestión" del Gobierno en Ceuta y apoya las concentraciones

Varias personas se manifiestan, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España) - Marcos Moreno - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano (CC), ha destacado este miércoles la "mala gestión" realizada por el Gobierno central en Ceuta a raíz de la entrada irregular en la ciudad de más de 70.000 personas.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que la corporación se suma a las concentraciones convocadas en toda España para la tarde de este miércoles a modo de "adhesión" y apoyo al pueblo ceutí, y con el objetivo de que la situación "se resuelva cuanto antes".

"Tenerife está con Ceuta y con los ceutíes", ha señalado, subrayando que es "absolutamente imprescindible" que haya un "gran pacto de Estado" para la gestión de la "inmigración clandestina" dado que España es frontera sur de Europa.

Además ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estuviera de vacaciones ante una crisis de esa "dimensión" ya que "los asuntos que cuanto más rápidamente se afrontan más rápidamente se resuelven y es evidente que quizás no hubo o no se produjo una respuesta con la diligencia suficiente que ha requerido que un mes después".

El vicepresidente insular, Lope Afonso (PP), ha tildado de "admirable" la reacción del pueblo de Ceuta ante "una situación excepcionalísima y que desde luego se ha prolongado por demasiado tiempo" y entiende que "toda la sociedad" debe estar con el pueblo de Ceuta.

Por ello ha confirmado que la plaza del Cabildo acogerá la concentración con el fin de "estar con Ceuta".

Ha dicho también que si se confirman las informaciones periodísticas, según informes de Extranjería y la Policía Nacional, que apuntan a que gendarmes marroquíes estaban implicados en "saturar intencionadamente" el paso fronterizo, el Gobierno español sería "inoperante y negligente".

Afonso entiende que si este hecho no se conocía se certifica el "fracaso en la gestión y coordinación" del Gobierno y si se conocía y se ha ocultado, con "referencias expresas" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y del propio presidente Pedro Sánchez, es "absolutamente inconcebible para un Gobierno democrático".

"Sería tal el escándalo que, desde luego, tendría que dimitir en este mismo momento el presidente del Gobierno y el Gobierno entero en su conjunto", ha indicado.

En su opinión, "es inadmisible que pueda haber algún indicio siquiera de connivencia en un intento de invasión de nuestro territorio nacional, de violentar las fronteras de nuestro territorio nacional, así de claro y contundente lo pienso".