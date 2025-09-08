El Cabildo de Tenerife crea una comisión para analizar la evolución de la plaga de flioxera en la isla

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la presidenta, Rosa Dávila, en la reunión de la Mesa del Vino - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife convocó este lunes, con carácter de urgencia, la Mesa Insular del Vino para informar detalladamente al sector vitivinícola de la isla y coordinar la respuesta frente el control del brote de filoxera de la vid (Daktulosphaira vitifoliae) detectado en Tenerife a finales del pasado mes de julio.

Por ello, se ha decidido crear una comisión técnica que se reunirá semanalmente para hacer seguimiento a la evolución de la filoxera en la isla y aportar soluciones mientras que la Mesa del Vino se reunirá con carácter mensual y extraordinario para dar información pertinente a los viticultores.

En el encuentro participaron representantes de las seis Denominaciones de Origen Protegidas de la Isla, técnicos del sector, miembros de las asociaciones Avibo y Viboten, responsables de la Casa del Vino, así como de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, GMR Canarias y personal técnico del Cabildo de Tenerife.

Rosa Dávila manifestó que el vino de Tenerife es parte de la "identidad, historia y economía" de la isla y el Cabildo no va a "escatimar esfuerzos para protegerlo".

"Nuestra prioridad es salvaguardar la calidad y prestigio de nuestros vinos, que son reconocidos internacionalmente, y garantizar que las familias que viven de este sector tengan seguridad y apoyo en este momento tan delicado. Esta situación nos recuerda la importancia de trabajar unidos, con responsabilidad y rigor, para defender uno de los tesoros agrícolas más valiosos de Tenerife", dijo Dávila.

La presidenta hace un llamamiento a la "tranquilidad" y a la colaboración de todo el sector.

"El Cabildo estará a su lado, con recursos y compromiso, para superar juntos este desafío y asegurar que el futuro del vino de Tenerife siga siendo un motivo de orgullo para todos", comentó.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destacó que "el compromiso de la institución insular para controlar y dotar de herramientas a los técnicos es absoluto" y resaltó "la colaboración que se está produciendo entre todos los actores implicados".

Asimismo, agradeció "el papel fundamental que están teniendo los viticultores en el control del brote de filoxera pues el sector primario es fundamental para la isla de Tenerife".

El consejero de Sector Primario, Valentín González, valoró la celebración de la Mesa Insular del Vino que tuvo lugar en la Casa del Vino y aseguró que, "a pesar del foco, la situación está controlada y no afecta la calidad, singularidad ni peculiaridades de los vinos de Tenerife".

Los representantes de las Denominaciones de Origen y asociaciones presentes coincidieron en expresar su preocupación por la gravedad de la situación y mostraron su respaldo general a las medidas de control y erradicación de la filoxera.

Además, se acordó reforzar la unidad de acción y establecer mecanismos de seguimiento más estrechos, recoge una nota del Cabildo.

La corporación y el conjunto de agentes implicados apelaron a la responsabilidad compartida y a la colaboración entre instituciones y viticultores para hacer frente a este "nuevo desafío", con el objetivo de salvaguardar el patrimonio vitivinícola de la isla.

COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE CANARIAS

Desde finales del pasado mes de julio, el Cabildo de Tenerife junto al Gobierno de Canarias han actuado coordinadamente retirando plantas afectadas, y estableciendo una zona delimitada para prospección y aplicación de medidas fitosanitarias.

De esta forma, se han mantenido reuniones informativas con el sector vitivinícola, aportando documentación técnica para difusión y detección temprana, y se han realizado 2.000 prospecciones con 56 positivos.

Asimismo, se ha elaborado un protocolo técnico con muestreo estandarizado por hectárea y síntomas clave a detectar para que los viticultores puedan estar informados en todo momento.

Además, la semana pasada el Cabildo de Tenerife anunciaba una inversión de 150.000 euros para contratar 8 nuevos técnicos especializados en control de filoxera, que se suman a los 22 técnicos de Extensión Agraria y los 9 del área de Agricultura.

Asimismo, se han agilizado los trámites burocráticos con esta materia y se han implementado nuevas herramientas digitales como una aplicación móvil que permite tramitar la guía de movimiento y actas de inspección de forma telemática en campo, agilizando el sistema de autorizaciones con el Gobierno autonómico.