El Cabildo de Tenerife da por controlado el incendio en el Complejo Ambiental de Arico

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife da por controlado el incendio originado en la noche de este miércoles en el Complejo Ambiental de Arico, concretamente en una zona de acopio de material compostado y empacado de cartones y plástico.

En una declaración difundida por la corporación insular, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha señalado que el perímetro está asegurado y el fuego no se ha extendido al resto de las instalaciones tras el trabajo realizado durante la noche por el Consorcio de Bomberos.

"Lo que ha ardido son fundamentalmente pilas de material ya seleccionado de cartón y de plástico y algo de latas también. Seguimos trabajando en él y creemos que vamos a tener que estar trabajando a lo largo del día porque parte de ese material lo que se ha descubierto es que se está dejando quemar porque es bastante complicado de apagar porque es un material muy comprimido que hace un poco de antorcha", ha apuntado.

En la intervención de la emergencia han actuado Bomberos del Consorcio con un total de seis Bombas Urbanas Pesadas (BUP), cinco Bombas Urbanas Nodrizas (BUN), así como una unidad de mando y control, otra de personal y carga y de autoalmacén.

Asimismo, en el lugar estuvieron presentes, Bomberos Voluntarios de Granadilla, Güímar, Guía de Isora y Adeje, además de las Brigadas Forestales, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, Protección Civil, un recurso preventivo del SUC y el CECOPIN.

Por el momento los trabajos de extinción continuaran durante toda la jornada para poder declarar la extinción de un incendio cuya causa se desconoce.