El Cabildo de Tenerife despliega drones acuáticos en la costa para ayudar en los rescates

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en una demostración del uso de drones acuáticos en El Médano - CABILDO DE TENERIFE

GRANADILLA (TENERIFE), 29 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Tenerife ha dado este miércoles un nuevo paso en el refuerzo de la seguridad en el litoral con la presentación de nuevos drones acuáticos que permitirán anticiparse ante cualquier emergencia en el agua.

Esta iniciativa está impulsada por el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife que combina un nuevo procedimiento operativo con la incorporación de tecnología de última generación para mejorar la respuesta ante las emergencias en el mar.

La presentación tuvo lugar la playa de El Médano en Granadilla de Abona, donde se dio a conocer el nuevo protocolo de actuación y se realizó una demostración práctica de los nuevos equipos de rescate acuático que pasan a formar parte de los medios del Consorcio y el personal de rescate de cada municipio.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que "cada minuto cuenta cuando una persona está en peligro en el mar" y por ello se da un "salto cualitativo" en la forma de intervenir, incorporando tecnología que permite actuar con mayor rapidez, reducir riesgos para los rescatadores y aumentar las posibilidades de salvar vidas.

Dávila recordó que Tenerife cuenta con uno de los litorales más frecuentados de España y que la prevención y la capacidad de respuesta deben evolucionar al mismo ritmo que aumenta la actividad en nuestras costas.

La principal novedad es la incorporación de dos drones acuáticos de rescate para el Consorcio de Bomberos, más uno por municipio con costa, en total 30, dispositivos capaces de llegar rápidamente hasta una víctima sin necesidad de exponer de inmediato a un rescatador.

Estos equipos pueden ser dirigidos mediante control remoto desde tierra y permiten localizar a la víctima gracias a sus cámaras, señalizar la zona de intervención, transportar material de flotación, asistir a personas conscientes, trasladar con rapidez a un bombero hasta el lugar del rescate e incluso evacuar conjuntamente al rescatador y al afectado.

AUTONOMÍA DE CASI UNA HORA

Su capacidad para navegar en condiciones adversas, sumergirse para superar el oleaje y mantener una autonomía cercana a una hora convierte a estos dispositivos en una herramienta de gran valor operativo para reducir los tiempos de respuesta y mejorar la seguridad de las intervenciones, resaltan desde el Cabildo.

La consejera de Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, señaló que "la incorporación de estos nuevos medios supone un importante avance para proteger tanto a las personas que necesitan ser rescatadas como a los propios bomberos que intervienen en situaciones especialmente complejas".

Por su parte, el director insular de Seguridad y Emergencias y presidente del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Iván Martín, explicó que el nuevo procedimiento "homogeneiza la respuesta operativa, mejora la coordinación entre recursos y adapta la intervención a las nuevas tecnologías disponibles, garantizando actuaciones más rápidas, eficaces y seguras".

El Oficial del Consorcio de Bomberos, Luis Castro, explicó las características de este nuevo dispositivo, y expuso que como gran beneficio les aporta mayor seguridad ante los momentos de mala mar, donde hay riesgo tanto para los rescatados como los rescatadores.

Estos drones responden al incremento registrado en las intervenciones relacionadas con rescates acuáticos.

Durante la última década, el Consorcio de Bomberos de Tenerife ha participado en 625 intervenciones en el litoral, de las cuales 164 correspondieron a rescates en el mar, con un balance de 26 personas fallecidas.

Además, el número de actuaciones prácticamente se ha duplicado en los últimos diez años.

Los estudios realizados por el propio Consorcio también han permitido identificar siete puntos negros del litoral, que concentran cerca del 40% de todos los rescates y aproximadamente el 50% de los fallecimientos registrados en este tipo de emergencias.