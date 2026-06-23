El Cabildo de Tenerife destina 10 millones de euros en ayudas a los ayuntamientos para impulsar proyectos de empleo

Rueda de prensa de presentación de una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a los 31 ayuntamientos de la isla - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a los 31 ayuntamientos de la isla, dotada con 10 millones de euros, para financiar proyectos que contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en favor de la sostenibilidad, y al fomento del empleo a nivel local.

En una nota de prensa, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado que esta convocatoria representa "una apuesta decidida" por los municipios de Tenerife y por "un modelo de desarrollo que combina sostenibilidad, cohesión social y generación de oportunidades".

"Ponemos a disposición de los ayuntamientos 10 millones de euros para que puedan desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía y contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Queremos que ningún municipio se quede atrás y que todas las administraciones locales dispongan de herramientas para responder a los retos sociales, económicos y ambientales que afrontan", ha señalado Dávila.

El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, ha señalado que esta convocatoria permitirá impulsar proyectos con un impacto directo en el territorio y en la creación de oportunidades laborales.

"Esta línea de subvenciones permitirá desarrollar proyectos de interés general y social que generen empleo en los municipios y mejoren la empleabilidad de las personas desempleadas. Nuestro objetivo es seguir creando oportunidades laborales vinculadas a actuaciones que aporten valor al territorio y respondan a las necesidades reales de la ciudadanía", ha asegurado Medina.

Ha precisado que las bases incorporan mejoras fruto de la experiencia acumulada en convocatorias anteriores y de las aportaciones realizadas por los propios ayuntamientos. "Hemos trabajado para simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la gestión de los proyectos, de manera que las entidades locales puedan centrarse en la ejecución de actuaciones que generen resultados tangibles para sus vecinos y vecinas", ha añadido.

BENEFICIARIOS

Una de las principales novedades de la convocatoria es la incorporación de requisitos destinados a mejorar la calidad técnica de los proyectos. Para ello, los ayuntamientos deberán garantizar la contratación de un porcentaje mínimo de personal cualificado -personas con titulación universitaria, formación profesional o certificados de profesionalidad- que variará en función de la población de cada municipio.

Asimismo, las personas participantes deberán ser desempleadas mayores de 18 años y la convocatoria incorpora medidas específicas para promover la igualdad de oportunidades. En este sentido, las mujeres deberán representar al menos el 50% de las contrataciones realizadas en el marco de los proyectos subvencionados.

Además, se dará prioridad a jóvenes menores de 30 años, tanto desempleados de larga duración como aquellos que buscan su primera oportunidad laboral, así como a personas mayores de 30 años que se encuentren en situación de desempleo de larga duración.

SOSTENIBILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL

Subraya el Cabildo que esta línea de ayudas permitirá a las corporaciones locales desarrollar actuaciones de interés general y social orientadas a la sostenibilidad, la mejora de los servicios públicos, la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la generación de empleo, especialmente entre las personas desempleadas.

Los proyectos subvencionables podrán desarrollarse en ámbitos como la Agenda Local 2030, la eficiencia energética y las energías renovables, la valorización del patrimonio natural y cultural, la educación para la sostenibilidad, la igualdad entre mujeres y hombres, la mejora ambiental, la gestión de residuos, el bienestar social, el abastecimiento de agua, el turismo local y la promoción del desarrollo económico y social municipal.

Además, las subvenciones podrán cubrir hasta el 100 % del coste subvencionable de los proyectos y se abonarán de forma anticipada.