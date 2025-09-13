El Cabildo de Tenerife destina 385.000 euros en ayudas para mejorar las salas expositivas municipales

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, ha destinado este año un total de 385.391 euros a las salas expositivas de titularidad municipal en la isla, según ha avanzado el consejero insular del área José Carlos Acha.

En una nota de prensa, Acha destaca que sea "la primera vez" que el Cabildo crea una subvención específica para mejorar las instalaciones de las salas de arte municipales, lo que permitirá a los ayuntamientos en "la implementación de la calidad expositiva y de la visibilidad de los artistas en los municipios que se han acogido a estas ayudas".

Resalta, además, que la cultura "es un pilar estratégico" para Tenerife, tanto a nivel económico como identitario. Asimismo, especifica, se está trabajando para garantizar que todos los municipios, sin excepción, tengan acceso a una oferta cultural diversa, de calidad y excelencia, apostando por la democratización de la cultura en la isla.

Son un total de trece las salas de toda la isla las que han presentado su solicitud dentro del plazo establecido, concediéndole esta nueva subvención por parte del Cabildo.

En concreto, son: Sala de Arte Sebastián Pérez Enríquez de Los Silos; Hall del Antiguo Ayuntamiento de Fasnia, Sala de Exposiciones Casa Prebendado Pacheco en Tegueste, Salas de Arte del Espacio Cultural Ayuntamiento Viejo de Candelaria en la Villa Mariana, Sala de Exposiciones Casa de la Cultura Carlos E. Alonso en La Esperanza (El Rosario), Sala de Exposiciones de El Sauzal, Casa Don Miguel en La Matanza de Acentejo, La Casona Espacio Cultural de Santa Úrsula, Sala Expositiva Casa Anchieta de La Laguna, Castillo San Felipe Espacio Cultural de Puerto de la Cruz, Casa de la Castaña y la Alfarería de la Victoria de Acentejo, Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de Los Realejos, y Salas Expositivas gestionadas por el Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife.