El Cabildo de Tenerife destinará más de 2 millones de euros a fortalecer el sector vitivinícola en 2026 - ELENA DE LA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife lanzará en 2026 una línea de ayuda directa al sector vitivinícola que superará los dos millones de euros. La intención es ayudar a combatir los efectos de la sequía y las consecuencias de la plaga de filoxera en la isla, además ofrecer ayudas a la trazabilidad del vino y a la innovación, con el fin de mantener y reforzar la competitividad del sector vitivinícola en la isla.

Así lo ha adelantó el consejero de Sector Primario Valentín González, que este miércoles celebró la llegada de San Andrés, que se conmemora el 30 de noviembre, patrón de los bodegueros, con el tradicional acto de descorche en la Casa del Vino de Tenerife, ubicada en el municipio de El Sauzal, con la participación de los seis Consejos Reguladores de la isla, que presentaron su vino, según informa el Cabildo en una nota.

El acto estuvo presidido por el consejero de Sector Primario, Valentín González, acompañado por otras autoridades regionales e insulares, que puso en valor "el esfuerzo y el tesón" de todos los agentes que componen el sector vitivinícola en Tenerife, enfrentando dificultades, como la prolongada sequía o la aparición de la filoxera.

Ha reconocido, asimismo, "ese gran trabajo que hacen", ya que permite que Tenerife trascienda como una isla que produce un vino de excelente calidad, tal y como se pone de manifiesto con los numerosos reconocimientos que tiene su producto internacionalmente.

PREMIO SAN ANDRÉS 2025

Durante el acto de descorche, se otorgó el Premio San Andrés 2025 a Domingo Luis Martín Rodríguez de Acuña, quien representa una figura "clave" en el recorrido del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Abona y la viticultura del sur de la isla, y por extensión, de la defensa de las tradiciones vinícolas de toda la isla.

Durante 8 años, entre 2015 y 2024, ejerció la presidencia del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Abona, desempeñando una labor "ejemplar" marcada por la "transparencia, el diálogo y la búsqueda constante de la excelencia".

Destaca el Cabildo su papel como "firme impulsor" de la unidad del sector, participando activamente en los trabajos para la creación de un único órgano de gestión que integre a todos los Consejos Reguladores de Tenerife.

EMBAJADOR DE VINOS DE TENERIFE

Por otro lado, la Casa del Vino también acogió la entrega de la distinción Embajador de Vinos de Tenerife a José Hidalgo Togores, ingeniero agrónomo y diplomado superior en Viticultura y Enología, con una dilatada carrera profesional, iniciada hace más de 40 años en prestigiosas instituciones y como asesor de bodegas de renombre de toda España.

La relevancia de su contribución a la vitivinicultura tinerfeña se manifiesta desde el año 2012, cuando se incorpora como asesor técnico al Proyecto Enomac, una iniciativa estratégica destinada a fortalecer y modernizar la vitivinicultura insular.

Su asesoría, agrega la corporación insular, ha permitido que numerosas bodegas experimenten una evolución notable en la calidad de sus elaboraciones.