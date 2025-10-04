El Cabildo de Tenerife distingue a personas y entidades por su contribución a mejorar la vida de los mayores

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de Tenerife ha acogido este sábado la conmemoración del Día Internacional del Mayor. En él, y a través de los galardones 'Vidas Islénior, Vidas que Inspiran', el Cabildo tinerfeño ha rendido homenaje a un conjunto de personas y entidades cuya trayectoria represente un "ejemplo inspirador" para la sociedad en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

El evento contó con la presencia de más de 200 personas, entre las que se encontraban representantes de entidades de mayores, así como agentes sociales y personas que trabajan por y para los mayores de Tenerife, así como el Consejo Insular del Mayor, según ha especificado la corporación insular en una nota de prensa.

Así, durante el evento, se hizo entrega de los galardones 'Vidas Islénior, Vidas que Inspiran', una distinción honorífica que pretende reconocer el compromiso, la resiliencia y el papel activo de quienes han contribuido significativamente al bienestar de las personas mayores. En ese sentido, los premiados han sido: María de los Ángeles León Ávila (Reconocimiento a Personas Mayores que destacan por su labor altruista); Otilia Afonso Díaz (Reconocimiento Trayectoria de Vida); Asociación El Carmen se Mueve y Ecca edu (Reconocimiento a la labor como entidad) y Marta Orán, Deogracia Hernández y Gregoria Alonso (Reconocimiento a título póstumo).

A este acto acudieron, además, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso. Durante su intervención, Dávila ha destacado la importancia de trabajar para que los mayores tengan un envejecimiento activo. "Queremos una isla que acompañe, que cuide y que reconozca el talento y la experiencia de quienes han construido lo que hoy somos. Islénior es esa respuesta: un entramado de acciones que une a municipios, asociaciones, familias y centros educativos en un mismo propósito", ha añadido.

Lope Afonso, por su parte, ha señalado el papel que Islénior cumple en la sociedad, puesto que "se trata del primer programa insular de atención integral a los mayores, lo que implica no solo atender sus necesidades de ocio y tiempo libre, sino también garantizar que cuenten con todos los servicios necesarios que requiera su situación en cualquier momento de la vida, poniendo especial cuidado en la atención a la soledad no deseada y en intentar que los mayores pasen el mayor tiempo posible en sus hogares, en su entorno, rodeados de sus familias y personas queridas, en una apuesta clara por la desinstitucionalización de los servicios de atención".