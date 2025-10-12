El Cabildo de Tenerife imparte desde este lunes una formación en Teno sobre actividades educativas y turísticas - CABILDO DE TENERIFE

Busca capacitar a vecinos de la zona, profesionales o no, de cara a futuras oportunidades de empleo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Parque Rural de Teno, colabora con la empresa 'El Cardón-Natur Experience' en el desarrollo de un curso de formación básica de profesionales vinculados a las actividades turísticos-informativas y educativas. Se trata de una iniciativa que se desarrollará del 13 al 17 de octubre.

La formación tendrá lugar en las Oficinas de Gestión de los Pedregales (Buenavista del Norte) y está dirigida a vecinos del parque y sus áreas de influencia, profesionales o no. Cuenta con el objetivo trasladar conocimientos básicos para capacitarlos de cara a oportunidades de empleo que se generen a través de la actividad económica reglada, según ha informado la corporación insular en una nota de prensa.

Así, hasta un total de 15 vecinos se verán beneficiados por esta propuesta, que se focalizará en materias vinculadas al turismo y a la educación en la naturaleza.

El curso, explica el Cabildo, nace a petición de los agentes de locales de Masca y de otros enclaves, que ven la necesidad de implicar a la población en la protección de los espacios naturales de la zona y cubrir con ello oportunidades de trabajo en esa línea.

De este modo, se trata de una formación "introductorio y que no acredita ni implica ningún tipo de reserva", pero en cambio busca sentar las bases de lo que son las actividades e informar sobre otras vías de formación y de titulación a través de los agentes de actividades económicas.

PROGRAMA

El curso de formación de profesionales de actividades turístico-informativas y educativas del Parque Rural de Teno se desarrolla en Los Pedregales entre el 13 y el 17 de octubre con una duración total de 21 horas.

El programa recoge que el lunes 13 se abra el curso-taller con el análisis de la temática 'Uso Público, experiencias y legislación sobre la actividad profesional de actividades en los espacios naturales protegidos'. Esta jornada estudiará los objetivos y los retos de gestión, infraestructuras, equipamientos y su papel orientador, educativo y de promoción del desarrollo local. Además, se expondrán las guías para la práctica profesional vinculada a las actividades turísticas e informativas en el medio natural de Canarias.

El día 14, los participantes se involucrarán en el 'Patrimonio natural y cultural del Parque Rural de Teno', mientras que el miércoles 15 la mesa tratará la 'Biodiversidad del Parque Rural de Teno'. Al día siguiente, la formación estará dirigida a la 'Legislación, seguridad y metodología de uso público' y por último, el viernes 17, se cerrará el ciclo con una 'Salida práctica: Interpretación del territorio'.