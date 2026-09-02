El Cabildo de Tenerife invertirá 3,5 millones en la consolidación de la red de compostaje durante cinco años

Labores de compostaje - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha aprobado un encargo a la empresa pública Gesplan por un importe de 3.588.077,34 euros para garantizar durante los próximos cinco años el mantenimiento y funcionamiento del proyecto Comunidades Circulares de Compostaje Comunitario de la Isla de Tenerife.

La actuación ha permitido extender progresivamente un nuevo modelo de gestión de los residuos orgánicos basado en su tratamiento en origen, la participación ciudadana y el aprovechamiento de los biorresiduos para producir compost.

En la actualidad se han instalado 48 zonas de compostaje comunitario vinculadas al proyecto, distribuidas en diferentes puntos de Tenerife.

Además, el encargo contempla tanto el mantenimiento y control de las instalaciones existentes como el seguimiento de aquellas nuevas zonas que puedan incorporarse durante los cinco años de vigencia.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, señala en una nota que con este nuevo encargo se da "estabilidad y continuidad" a un proyecto que permite actuar directamente sobre una de las principales fracciones de los residuos, los biorresiduos, y hacerlo además desde los propios municipios, cerca de la ciudadanía y convirtiendo un residuo en un recurso".

El proyecto alcanza actualmente a 12 municipios de Tenerife: Arico, Arona, Buenavista del Norte, Candelaria, Granadilla de Abona, San Cristóbal de La Laguna, La Matanza de Acentejo, La Orotava, Puerto de la Cruz, Tacoronte, Tegueste y Santiago del Teide.

La red incluye instalaciones ubicadas en barrios, huertos urbanos, espacios comunitarios, centros educativos, instalaciones universitarias y otros enclaves públicos.

El expediente destaca, además, la participación de 21 centros de Educación Infantil y Primaria e institutos de Secundaria, junto con huertos urbanos y otras localizaciones de la vía pública.

Entre los emplazamientos figuran, por ejemplo, zonas en Arico El Viejo, Villa de Arico, El Río, El Porís y Las Maretas; Parque La Reina y El Fraile, en Arona; Puntalarga y Barranco Hondo, en Candelaria; o La Jurada, Los Cardones, Los Abrigos, La Tejita y El Médano, en Granadilla de Abona.

La red se extiende también por numerosos espacios de La Laguna, así como por municipios del Norte y Oeste de Tenerife.

El objetivo es que todas las instalaciones funcionen bajo una misma dirección técnica, criterios comunes y un protocolo homogéneo de actuación, permitiendo mejorar su control y optimizar los recursos destinados a la gestión del compostaje comunitario.

El informe técnico justifica precisamente la necesidad de centralizar el seguimiento de toda la red bajo un mismo equipo.

El nuevo encargo no se limita al mantenimiento físico de las instalaciones.

GESPLAN HARÁ EL SEGUIMIENTO

Así, Gesplan asumirá un conjunto de actuaciones destinadas a asegurar el correcto funcionamiento del proceso desde que los residuos orgánicos son depositados hasta que se obtiene el compost.

Entre los principales trabajos se encuentran el control, vigilancia y seguimiento técnico de los procesos de compostaje de todas las zonas actualmente instaladas y de aquellas que se incorporen durante los próximos cinco años; la dinamización socio-comunitaria y el acompañamiento a los ciudadanos y colectivos que participan en cada instalación; la formación del personal de las entidades participantes y de los propios usuarios; las actuaciones de información, difusión y comunicación destinadas a fomentar la participación y el correcto uso de las instalaciones; la realización de analíticas y controles de los parámetros del compost obtenido, conforme a la normativa vigente y la elaboración de informes mensuales que recogerán el desarrollo de los procesos, los beneficiarios, la evolución de las zonas y los resultados obtenidos para permitir al Cabildo comprobar el funcionamiento del programa.

El seguimiento se desarrollará de forma continuada durante las diferentes anualidades e incluirá labores de vigilancia y control, mantenimiento de las instalaciones, registros, analíticas, resolución de incidencias, formación, comunicación y dinamización comunitaria.

Además, se contempla la preparación de la documentación técnica necesaria y la tramitación de autorizaciones durante los primeros meses de ejecución del encargo.

El presupuesto total previsto asciende a 3.588.077,34 euros, no sujeto a IGIC, y se distribuirá durante las distintas anualidades de ejecución del proyecto.

La planificación económica establece 351.466,01 euros para 2026; 747.245,36 euros anuales entre 2027 y 2030 y 247.629,89 euros para 2031, hasta completar el importe global del encargo.

El presupuesto incorpora los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar el programa, además de partidas destinadas a la reposición y reparación de instalaciones, transporte de materiales, herramientas, acciones de comunicación y difusión y realización de analíticas.

Entre las actuaciones especializadas previstas durante los cinco años se contemplan 150.000 euros para análisis del compost, 100.000 euros para mantenimiento de la biotrituradora y transporte de materiales, 112.500 euros para difusión y promoción y 6.000 euros para licencias de herramientas de información geográfica, además de posibles trabajos de conservación, reparación y registro audiovisual.