El Cabildo de Tenerife invierte 17 millones en la compra de 70 nuevas guaguas interurbanas 100% eléctricas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles una nueva partida de 17 millones de euros destinada a la compra de 70 nuevas guaguas que se incorporarán al servicio que ofrecerá Titsa en 2026.

De esta forma, por primera vez la compañía contará con guaguas interurbanas 100% eléctricas, que operarán entre municipios con trayectos diarios de hasta 310 kilómetros --medida sin precedentes en Canarias--.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, indicó en rueda de prensa que la inversión de 17 millones de euros para la compra de las nuevas guaguas "se suma a los ocho millones ya consignados en el presupuesto de 2025, con lo que ya se cuenta con 25 millones comprometidos".

Así, dijo que "solo faltan seis millones más para cerrar la financiación total de este segundo lote, que asciende a 31 millones de euros".

Del mismo modo, Dávila apuntó que se trata de una "ambiciosa revolución verde" porque "además de ser completamente sostenibles, cero emisiones, menor contaminación acústica y menor impacto ambiental, estas guaguas responden a las necesidades reales de conectividad entre municipios".

Las ocho guaguas eléctricas se incorporarán a las líneas 051 y 057, que conectan diferentes núcleos del norte de la isla desde el Intercambiador de La Laguna con Tacoronte, Tejina, Valle Guerra, Tegueste, Guamasas y Las Canteras.

Además de las ocho guaguas eléctricas, se incorporarán 13 de doble piso y otras de hasta 15 metros de longitud, muchas de ellas destinadas al sur de Tenerife, donde se concentran las rutas con más saturación.

Con esta renovación se podrá duplicar la capacidad de pasaje por vehículo, pasando de 65 a 110 plazas, lo que mejorará notablemente el confort y la eficiencia del servicio.

Por otra parte, la presidenta insular informó de que a cierre del pasado mes de mayo, Titsa superó los 35,5 millones de pasajeros, con dos millones de personas más que en el mismo periodo del año pasado.

"Este crecimiento refleja la confianza creciente de la ciudadanía en un servicio que estamos transformando a fondo para ser más útil, más cómodo y más eficiente", indicó.

Según Dávila, esta evolución está "directamente relacionada" con el Plan de Modernización y Refuerzo, con una inversión total de 113,4 millones de euros entre 2024 y 2026, y que contempla la incorporación de más de 300 nuevas guaguas.

CHEQUE GUARDERÍA

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado las bases y convocatoria de la tercera edición del 'cheque guardería' para el curso 2025/2026, con una inversión de 1,3 millones de euros que podrán ser incrementados a los dos millones de euros en función de la demanda.

Esta iniciativa permitirá a las familias recibir hasta 800 euros para cubrir gastos esenciales como matrícula, custodia, higiene, alimentación y vestuario escolar, además de otorgar libertad de elección del centro infantil.

El plazo de presentación de solicitudes comienza el primer día hábil siguiente al de la publicación de las bases reguladoras y del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y finaliza el 31 de octubre de 2025.

Dávila explicó que el objetivo es "aliviar" la carga económica de los hogares, permitiendo que los padres puedan continuar con sus carreras profesionales mientras sus hijos reciben los cuidados necesarios en centros infantiles.

"Esta ayuda no solo alivia el bolsillo. También permite que muchas madres, y lo digo así porque el 80% de las excedencias por cuidado las siguen pidiendo ellas, no tengan que renunciar a su empleo por no tener con quién dejar a sus hijos. Es una medida que también impulsa la conciliación laboral y familiar", señaló.

La presidenta indicó que en la última convocatoria recibieron 2.034 solicitudes, un 36% más que el año anterior.

"Esa cifra nos confirma que esta medida funciona, que es útil, y que hay que seguir reforzándola", comentó.

Además, añadió que durante este mandato quieren llegar a más de 6.000 familias y en las dos primeras convocatorias ya han cruzado el ecuador de esta cifra, con una inversión de más de 2,6 millones de euros.

Por su parte, el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, agradeció el esfuerzo realizado por el área para que las ayudas "hayan podido sacarse en tiempo y forma" y añadió que el apoyo a la educación infantil es fundamental.

"Las ayudas educativas brindan herramientas y orientación a familias personas cuidadoras, se reducen las desigualdades, ayudando a familias en situación de vulnerabilidad a ofrecer a sus hijos una base sólida sin importar su nivel socioeconómico", explicó.

Del mismo modo, Medina indicó que la conciliación familiar y laboral "es vital porque facilita que los padres y madres trabajen o estudien mientras sus hijos están en espacios educativos seguros".

A LA CABEZA DE LAS AYUDAS

No en vano, el Cabildo de Tenerife ha establecido la política de becas "más ambiciosa y generosa" de toda España, alcanzando un hito histórico no solo en Canarias, sino en todo el territorio nacional, resaltó.

Para el curso 2024-2025, la corporación insular ha destinado 13 millones de euros, lo que representa la mayor inversión en becas de su historia y la más alta de todas las administraciones locales del país.

A lo largo del actual mandato, se espera que más de 7.000 becas sean concedidas en el curso actual, con una perspectiva de beneficiar a más de 30.000 familias durante este mandato.

El Cabildo de Tenerife destinará más de un millón de euros a la mejora de las Casas de la Juventud de los municipios de Tenerife. Así lo ha anunciado la presidenta de la Corporación insular, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada hoy (miércoles 4).

En el Consejo de Gobierno también se ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas, con una inversión de más de un millón de euros, destinada a los ayuntamientos para la rehabilitación de las Casas de la Juventud de Tenerife.

La Red Insular de Casas de la Juventud se distribuye en 27 municipios de la isla y el objetivo de las ayudas es que estos estos espacios estén en mejores condiciones para seguir ofreciendo actividades, talleres y servicios útiles a la juventud.

Las mejoras van desde la mejora de fachadas y baños hasta obras de insonorización o eliminación de barreras arquitectónicas.

Dentro de la consejería de Innovación, Investigación y Desarrollo también se aprobó una partida de 180.000 euros para el desarrollo del programa para el Fomento de la Igualdad y Promoción de las Mujeres.

En concreto, el Cabildo aporta esta cantidad al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) para el desarrollo de los programas 'Chicas imparables' y 'MujeresTech Tenerife'.

Igualmente, el Consejo de Gobierno aprobó el convenio de cooperación educativa entre el Cabildo Insular de Tenerife y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la realización de prácticas externas del alumnado de dicha universidad en el ámbito de la corporación y su sector público insular.