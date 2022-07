El Cabildo de Tenerife lanza el Circuito del Motor y Pedro Martín asegura que "no hay marcha atrás"

Carlos Sainz (Ferrari) abandera el proyecto y ve un trazado con "curvas muy chulas" donde los pilotos lo van a pasar muy bien

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este martes en el Auditorio de Tenerife el proyecto de construcción del Circuito del Motor en un acto que ha estado apadrinado por el piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz, y conducido por el periodista especializado en motor Antonio Lobato.

El proyecto, con un coste aproximado de 51 millones de euros y unos cinco años de obras ya ha salido a exposición pública y el presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha pronosticado que "esta vez es de verdad" y "no hay marcha atrás".

Martín y el vicepresidente, Enrique Arriaga, han comentado que las obras de los accesos norte se han reiniciado y si no hay ningún contratiempo derivado del plazo de alegaciones, antes de final de año empezarán las licitaciones pues la corporación cuenta para este año con una partida de 5,1 millones.

Sainz, piloto de Ferrari, no ha dudado en apoyar el proyecto porque es "un loco" del motor y este circuito es "marca España, Tenerife y Canarias" por lo que no ha dudado en "coger un avión" y viajar a la isla.

Sobre el trazado ha apuntado que tiene "curvas muy chulas" y que los pilotos lo pasarán "bien", al tiempo que ha rememorado como dibujaba circuitos de carreras en libros y pupitres cuando estaba en el colegio.

Ha confesado que ha pasado "momentos duros" para llegar a la Fórmula 1, donde se encuentra la "élite" del motor, dado que es "muy difícil" acceder a un asiento porque algunos años ni siquiera entra nadie nuevo al circuito.

Ha dicho también que está acostumbrado a convivir con la presión y que en alguna ocasión incluso ha contado con ayuda de un psicólogo, si bien sostuvo que los mejores consejos se los hadado siempre su padre, Carlos Sainz, campeón del mundo de rallies.

"La ayuda de mi padre ha sido clave, me da consejos, me ayuda, me ha curtido mucho a tomar decisiones correctas", ha indicado.

El piloto de motociclismo Carlos Checa, también 'padrino' del circuito, ha dicho que es "de primer nivel" y con la particularidad de que se corre en sentido inverso a las agujas del reloj, "no hay ningún punto excesivamente lento" y caben adelantamientos en curvas, algunas con desnivel.

Asimismo ha indicado que la climatología "lo va a hacer único" porque la temperatura es constante y buena para los neumáticos y ha pronosticado que será "muy útil" para equipos y empresas que quizás ya no vayan en invierno a Asia o Australia.

CHECA VALORA EL CLIMA Y VE POSIBLE UNA PRUEBA DE SUPERBIKES

Ha dicho que "está bien pensar en lo más alto" pero primero hay que construir el circuito y probarlo y después ver los costes de traer un gran premio pero sostiene que una prueba de 'superbikes' "podría encajar perfectamente" en la isla.

La piloto italo-española de Extreme E Christine GZ, afincada en Tenerife, ha comentado que el circuito "es una ilusión enorme" para la isla porque fomenta el mundo del motor e incidió en que "es un honor ser embajadora".

Además ha desvelado que tiene planes para competir junto a Carlos Checa en las pruebas de invierno. "La competencia no mola porque te iba a ganar", ha ironizado ante Checa.

En el cierre del acto el presidente tinerfeño no ha ocultado que piensan "en grande" pero ha dejado claro que lo primero son los aficionados al motor de la isla porque "hay una afición enorme" y llevan muchos años esperando por el proyecto.

Ha indicado que los años de pandemia los aprovecharon para homologar el circuito a las exigencias de las federaciones internacionales de motociclismo y automovilismo y ahora se trata de dar el último "empujón". "Esto no lo para nadie", ha agregado.

Martín ha dicho que aparte de la variable deportiva este proyecto impulsa la imagen del destino turístico de la isla y ha adelantado que el Gobierno de Canarias va a sacar a concurso la redacción de la vía de conexión que una el aeropuerto Tenerife Sur con el circuito, ubicado en la zona de Atogo, en el municipio de Granadilla.

MARTÍN: "NO NOS DEJEN SOLOS"

Sobre la oposición al proyecto por parte de colectivos ecologistas ha destacado que "la mayoría política" del Cabildo está favor por lo que "todo el que quiera apoyar tiene que empujar, esto es un proyecto de Tenerife y les vamos a necesitar".

Ha mostrado su "respeto" a los que este martes se han manifestado --casi 200 personas-- pero ha pedido el mismo respeto para las escuderías, federaciones y aficionados que "llevan años y años esperando".

"No nos dejen solos, la voz es mayoritaria, pero que no se escuche solo a los que están en contra", ha arengado al público asistente.

Arriaga ha indicado que tenían "muchas ganas" de presentar el circuito y aunque está abierto a llegar "al máximo nivel" ha asegurado que primero se debe "ir poco a poco" y por ello se han centrado en obtener las homologaciones, aprobar el proyecto y obtener la partida presupuestaria.

Ha dicho que se fijan en el circuito portugués de Portimao como "ejemplo" pues "ha ido subiendo escalones" hasta que ha estado preparado para albergar grandes pruebas si bien ha indicado que la prioridad es la pista y el 'paddock' para que las escuderías de la isla puedan entrenar y competir.