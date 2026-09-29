El Cabildo de Tenerife llevará a la justicia el derrame de la depuradora de Punta Brava

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT), ha anunciado este martes que presentará ante la autoridad judicial una denuncia por el derrame ocurrido en la noche del pasado sábado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) comarcal de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, con el objetivo de que se investiguen hasta el último extremo y se determinen todas las responsabilidades que pudieran corresponder.

La corporación considera que la gravedad de lo ocurrido exige una "investigación exhaustiva", sin descartar ninguna hipótesis sobre el origen de la incidencia.

La institución insular quiere conocer con "absoluta precisión" qué ocurrió, qué provocó la rotura de la conducción, cómo se produjo la salida del producto, qué actuaciones se llevaron a cabo desde el momento en que fue detectado el incidente, si se aplicaron correctamente los protocolos de seguridad y, especialmente, qué hacían personas ajenas a la instalación en sus dependencias.

En ese sentido avisa de que será "contundente" en la defensa de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas de Tenerife y no se va a dar por válida ninguna explicación que no esté respaldada por "hechos, pruebas e informes técnicos".

"El Cabildo quiere saber qué pasó y por qué pasó, y llegará hasta donde sea necesario para esclarecerlo", detalla en una nota.

En este sentido, el CIAT ha abierto un expediente de investigación a la empresa operadora, Aqualia, para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la incidencia y comprobar el cumplimiento de todas las obligaciones relativas a la explotación, vigilancia, seguridad y mantenimiento de la instalación.

Los hechos se produjeron el sábado en la EDAR comarcal de Punta Brava, concretamente en el circuito terciario destinado al tratamiento y regeneración del agua depurada para su posterior reutilización en el riego agrícola.

La incidencia provocó la salida de cloruro férrico diluido utilizado en el proceso de tratamiento del agua --el volumen derramado se estima inicialmente en menos de 1.000 litros--.

Esta estimación inicial no permite cerrar el alcance del incidente por lo que el Cabildo reclamará que se determine con exactitud cómo se produjo la rotura, cuál fue el recorrido del producto, qué consecuencias tuvo y si existieron otros factores que pudieran haber contribuido a lo sucedido.

La institución insular subraya que no corresponde anticipar conclusiones antes de disponer de todas las pruebas, pero tampoco "minimizar" unos hechos que afectan a una infraestructura esencial y que deben ser esclarecidos con absoluta transparencia.

El Cabildo exigirá que se determine si existieron fallos de mantenimiento, incumplimientos de los protocolos de seguridad, deficiencias en la vigilancia de las instalaciones o cualquier otra circunstancia relevante, así como las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse.

Asimismo, la corporación insular considera especialmente necesario esclarecer la presencia y acceso de personas ajenas a las instalaciones, determinar en qué circunstancias se produjo y comprobar si se vulneraron los sistemas y protocolos de seguridad establecidos.

INFRAESTRUCTURAS ESENCIALES

Las infraestructuras hidráulicas son esenciales para Tenerife y deben funcionar con las máximas garantías de seguridad, mantenimiento y protección ambiental.

Según el Cabildo, "no puede haber zonas grises cuando está en juego una instalación de estas características".

De hecho, apunta, la empresa operadora tiene la obligación de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones que gestiona y de cumplir estrictamente las condiciones establecidas para su explotación.

El Cabildo exigirá el cumplimiento íntegro de esas obligaciones y, si la investigación determina que existieron responsabilidades, exigirá que sean depuradas hasta las últimas consecuencias.

La institución insular mantendrá su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la autoridad judicial y pondrá a disposición de la investigación toda la información y documentación de la que disponga.

"El objetivo es inequívoco y se trata de saber exactamente qué ocurrió, determinar por qué ocurrió y garantizar que una situación de estas características no vuelva a producirse", señala.