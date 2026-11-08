El Cabildo de Tenerife pasa el PEIN a prealerta por la borrasca Bruna

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha decidido pasar el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) a situación de prealerta, adoptando esta decisión en base a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que, señala, "determina que no hay avisos de riesgo importante vigentes" para Tenerife, salvo rachas máximas de viento en cumbres.

De esta forma, según informa el Cabildo de Tenerife en nota de prensa, decaen las medidas adoptadas durante la alerta, tales como el cierre de las instalaciones insulares de carácter cultural y deportivas.

Sin embargo, mantiene la prohibición de la circulación y acceso a todas las pistas, caminos, senderos y campo a través en el interior de los espacios naturales protegidos de la isla, ya que indica que existe un "elevado riesgo" de desprendimientos y caída de árboles por viento.

Al respecto, matiza que la puesta en marcha de medidas preventivas específicas en los espacios naturales de Tenerife se adoptan al ser zonas "especialmente vulnerables ante las lluvias, el viento y los posibles desprendimientos".

Desde el Cabildo de Tenerife se recuerda que las restricciones permanecerán vigentes hasta que una nueva resolución de la Consejería insular determine su levantamiento, una vez hayan desaparecido las condiciones que motivaron su adopción.

También incide en la "importancia de respetar" las limitaciones establecidas y evitar desplazamientos innecesarios por estas zonas para prevenir posibles accidentes. Asimismo recomienda a todos los municipios la adopción de las medidas preventivas que consideren necesarias acordes a la situación y a la población, aconsejando seguir las indicaciones de autoprotección emitidas por las autoridades de protección civil.