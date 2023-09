El Cabildo de Tenerife prepara una campaña de concienciación para evitar la compra de aguacates robados

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de seguridad conformada por representantes del Cabildo de Tenerife, Guardia Civil, Policía Nacional, COAG, UPA, Asaga y la Asociación de Productores de Aguacate ha acordado impulsar una campaña de concienciación para que no se compre aguacate que no esté en los canales oficiales de distribución, donde no se garantice la trazabilidad del producto, como medida que sirva para regular el precio y la calidad del producto.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, convocó a los miembros de la comisión con el objetivo de establecer criterios para impulsar una línea de actuaciones encaminada a proteger las explotaciones agrícolas ubicadas en Tenerife, ya que "además de los problemas que deben enfrentar los agricultores, se ha sumado, en los últimos años, los robos de cosechas, especialmente de aguacate".

En los últimos años, el cultivo del aguacate se ha incrementado de forma significativa en Tenerife, donde se dedican más de 1.100 hectáreas y es el que más ha crecido en Canarias en los últimos cinco años, en concreto más de un 100%.

Además, gran parte de la fruta cultivada se comercializa en el mercado local, informa el Cabildo en una nota.

La reunión se celebró a petición de los productores de aguacates y las asociaciones profesionales agrarias, que se mostraron "preocupados" por el aumento de robos en las fincas de aguacates, tras forzar el vallado de fincas, insisten desde la corporación.