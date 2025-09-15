El Cabildo de Tenerife prohíbe hacer fuego en áreas recreativas ante la alerta por riesgo de incendios forestales

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife pone en marcha desde este lunes medidas de grado 1 para la prevención de incendios forestales, ante la alerta por riesgo de incendio de forestal decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

De esta forma, se prohíbe hacer fuego en las áreas recreativas y exteriores --ya sean barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas--, así como la utilización de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas (desbrozadoras, equipos de soldadura, máquinas que provoquen chispas o radiales de corte) y el uso de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo.

Asimismo, está prohibido fumar en las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y restantes infraestructuras de uso público ubicadas en el monte, recoge una nota del Cabildo.

Las actividades que sí están permitidas son el tránsito por las pistas y senderos de la isla, así como los aprovechamientos forestales y la actividad cinegética.

En cualquier caso, el Cabildo recomienda no acceder ni permanecer en las zonas forestales de la isla mientras esté activada la situación de alerta, así como extremar las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad que pueda generar incendios.

Las restricciones correspondientes al grado 1 de prevención de incendios forestales permanecerán activas hasta que finalice la situación de alerta.