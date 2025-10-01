El Cabildo de Tenerife propone que el 'Espacio Cultural El Tanque' lleve el nombre de Dulce Xerach

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado este miércoles que la corporación va a remitir al Gobierno de Canarias una propuesta para que el 'Espacio Cultural El Tanque' lleve el nombre de Dulce Xerach, exviceconsejera de Cultura y expresidenta del Círculo de Bellas Artes, fallecida la semana pasada a los 56 años.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha dicho que "probablemente" el espacio cultural "sea uno de los espacios que mejor representa a la personalidad de Dulce Xerach, su lucha por la cultura y especialmente su talante reivindicativo y trasgresor que hizo que El Tanque se mantuviera en pie contra viento y marea".

En esa línea ha señalado que "hoy es un espacio para la cultura en una zona que antes era industrial así que es de justicia que lleve su nombre y así le trasladará al Gobierno de Canarias".