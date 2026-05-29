El Cabildo de Tenerife proyecta movilizar 5.000 viviendas protegidas adicionales en la isla en la próxima década

Archivo - Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, en un pleno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife prevé movilizar unas 5.000 viviendas adicionales en la isla en la próxima década y entregará casi 1.300 viviendas de promoción pública y protegidas en los próximos tres años, en el marco de los acuerdos que la institución insular ha creado con los ayuntamientos de la isla y el Gobierno de Canarias.

Así lo ha avanzado la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, durante su intervención en el Debate del Estado de la Isla, que se desarrolla este jueves, y donde ha destacado, además, cómo Tenerife ha vuelto a convertirse en "el motor económico" de Canarias, una isla donde se crean "dos de cada tres empleos" creados en el archipiélago.

"Hoy, este equipo de gobierno está impulsando la mayor movilización de vivienda pública y vivienda asequible que han visto las actuales generaciones", ha incidido Dávila, que ha subrayado que, desde 2023, se han cerrado acuerdos con ayuntamientos y Gobierno regional para movilizar en esta materia más de 180 millones adicionales.

Ha precisado, asimismo, que en los próximos tres años el Cabildo prevé entregar en la isla casi 1.300 viviendas de promoción pública y viviendas protegidas como fruto de esos mismos convenios establecidos. "Y de seguir a este ritmo movilizaremos 5.000 viviendas adicionales en la próxima década", ha aseverado Dávila.

TENERIFE, UN "MOTOR" ECONÓMICO

"Esta isla vuelve a creer en sí misma, y cuando Tenerife cree en sí misma, avanza, y ocupa el lugar que le corresponde en Canarias, en España y en Europa. Tenerife está entrando en una nueva etapa", ha subrayado Dávila.

Dávila ha incidido en cómo se puede, asimismo, "crecer al mismo tiempo que proteger, que se puede atraer talento, inversión y oportunidades para los jóvenes, que se pueden poner en marcha grandes proyectos estratégicos paralizados sin justificación y que se puede pensar a lo grande en una tierra atántica y alejada del continente".

La presidenta del Cabildo ha aprovechado la ocasión para resaltar, además, el "liderazgo" de Tenerife en creación de empleo, con "solidez y equilibrio" y 460.700 empleados. "Nunca en la historia habíamos tenido una cifra similar, después de haber creado más de 54.000 puestos de trabajo en estos tres años, el equivalente a todos los habitantes del municipio de Granadilla. La tasa de paro se ha reducido en torno al 20%", ha añadido.

"Son tres puntos por debajo de la media canaria, pero sobre todo y muy importante, son dos puntos por debajo de la media española. Dos de cada tres empleos creados en Canarias, se han creado aquí, en Tenerife, que vuelve a ser el motor económico de nuestro archipiélago", ha aseverado la presidenta insular.