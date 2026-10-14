El Cabildo de Tenerife regula el acceso a tres nuevos senderos en el Teide con un cupo de 225 plazas diarias

Sendero en el Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife incorpora tres nuevos itinerarios al sistema de reservas y control de acceso del Parque Nacional del Teide, concretamente los senderos PNT 09 Teide-Pico Viejo-Mirador de Las Narices del Teide, PNT 23 Los Regatones Negros y PNT 28 Chafarí, que pasan a contar con cupos diarios de visitantes y autorización previa a través de la plataforma Tenerife ON.

La medida, aprobada por la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, tiene como finalidad mejorar las condiciones de seguridad de los senderistas, regular la afluencia de visitantes y compatibilizar el uso público del Parque Nacional con la conservación de sus valores naturales.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señaló que "la seguridad de las personas y la conservación del Teide deben ir de la mano, la regulación de estos tres senderos permite organizar mejor las visitas, conocer la afluencia de personas y establecer condiciones de acceso adecuadas a las características de cada recorrido".

Dávila destacó también la importancia de que la ciudadanía disponga de información clara antes de realizar actividades de montaña.

"El Teide es un espacio natural de alta montaña que requiere preparación y responsabilidad. Estas medidas permiten que quienes quieran disfrutar de sus senderos puedan planificar sus recorridos con mayor información y con unas condiciones de seguridad definidas", añadió.

La principal novedad de la resolución es la incorporación de tres senderos al sistema de reservas obligatorias de 'Tenerife ON', con una distribución de plazas diferenciada para particulares y profesionales acreditados.

El sendero PNT 09 Teide-Pico Viejo-Mirador de Las Narices del Teide contará con un máximo de 95 plazas diarias, de las que 70 estarán destinadas a particulares y 25 a profesionales acreditados.

Por su parte, el sendero PNT 23 Los Regatones Negros dispondrá de 65 plazas al día, distribuidas entre 40 para particulares y 25 para profesionales.

El sendero PNT 28 Chafarí tendrá también un cupo de 65 plazas diarias, con idéntica distribución: 40 para particulares y 25 para profesionales acreditados.

De esta forma, los tres itinerarios incorporan un total de 225 plazas diarias, de las cuales 150 corresponden a particulares y 75 a profesionales acreditados. Las reservas se contemplan para el intervalo comprendido entre las 00.00 y las 24.00 horas.

La resolución no establece tarifas para estos tres nuevos senderos, por lo que su incorporación al sistema de reservas no supone la aplicación de los precios previstos para los itinerarios Montaña Blanca-La Rambleta y Telesforo Bravo.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explicó que "la incorporación de estos senderos al sistema de reservas permite mejorar el control de visitantes en recorridos de alta montaña, establecer aforos definidos y comprobar que las personas que acceden disponen del equipamiento necesario".

Pérez subrayó que "la prevención es fundamental en un entorno como el Teide, donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente, la regulación contempla tanto las condiciones ordinarias de acceso como las restricciones que deben aplicarse cuando existe hielo, nieve u otras circunstancias que comprometan la seguridad".

NUEVAS CONDICIONES PARA ACCEDER AL PICO DEL TEIDE

La resolución también introduce modificaciones en el funcionamiento de los senderos PNT 10 Telesforo Bravo y PNT 07 Montaña Blanca-La Rambleta, que ya estaban sujetos a reserva previa.

Entre las novedades destaca la reorganización de las franjas horarias del sendero Telesforo Bravo, que permite acceder al pico del Teide.

Los intervalos de visita pasan de dos horas a 90 minutos, lo que permite establecer más turnos y distribuir las plazas entre distintos perfiles de usuarios.

Esta modificación contempla específicamente el acceso durante el amanecer, tanto para las personas que pernoctan en el Refugio de Altavista como para quienes realizan la actividad sin utilizar estas instalaciones.

Asimismo, se incorporan plazas específicas para personas federadas en montañismo y se amplían los tramos horarios destinados a profesionales acreditados.

La nueva regulación establece también una coordinación entre los cupos, perfiles de usuarios y horarios de los senderos Montaña Blanca-La Rambleta y Telesforo Bravo, con el objetivo de ordenar los recorridos que permiten acceder a las zonas más elevadas del estratovolcán.

SE MANTIENE LA GRATUIDAD PARA LOS RESIDENTES EN TENERIFE

La resolución mantiene la gratuidad de las reservas para las personas residentes en Tenerife en los senderos PNT 07 Montaña Blanca-La Rambleta y PNT 10 Telesforo Bravo, en los horarios sujetos a tarifa.

En el caso del sendero Telesforo Bravo, las personas residentes en el resto de Canarias deberán abonar 6 euros, mientras que para las residentes fuera del archipiélago la tarifa será de 15 euros --los menores de 14 años también están exentos de pago--.

Para el sendero Montaña Blanca-La Rambleta, la tarifa será de 3 euros en días laborables y 5 euros en sábados, domingos y festivos para residentes en otras islas. Las personas residentes fuera de Canarias abonarán 6 euros en días laborables y 10 euros en fines de semana y festivos.

Estas tarifas corresponden al tramo comprendido entre las 09.00 y las 18.00 horas.

EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

La nueva regulación establece condiciones de equipamiento para los senderos del estratovolcán, incluso cuando las condiciones meteorológicas sean estables.

En los tres nuevos senderos será obligatorio disponer de pantalón largo, ropa de abrigo, botas de montaña, teléfono móvil con batería suficiente, manta térmica de emergencia, agua, gorro y guantes, así como linterna o frontal con batería de repuesto.

El personal de vigilancia y control del Parque Nacional podrá comprobar el cumplimiento de estos requisitos y denegar el acceso a quienes no dispongan del material obligatorio, aunque cuenten con una reserva confirmada.

La resolución también contempla medidas específicas para situaciones de fenómenos meteorológicos adversos.

Cuando las condiciones impidan realizar los recorridos con garantías de seguridad, podrán establecerse cierres totales o parciales.

En los supuestos en los que, una vez superadas las circunstancias que motivaron el cierre, persista la presencia de hielo o nieve, el acceso podrá quedar restringido a personas expertas en alpinismo o grupos reducidos acompañados por profesionales acreditados, con los requisitos técnicos y de seguridad establecidos.

Todas las autorizaciones deberán tramitarse a través de la plataforma digital Tenerife ON, en la que los usuarios deberán registrarse y seleccionar el sendero correspondiente y las personas que realicen los recorridos tendrán que acreditar su reserva y presentar un documento oficial de identidad cuando lo solicite el personal encargado del control.

La resolución recuerda que acceder a los senderos sujetos a reserva sin la correspondiente autorización puede constituir una infracción sancionable con multas de hasta 600 euros, sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan derivarse de incumplimientos de las normas de seguridad.

Con esta actualización, el sistema de reservas del estratovolcán comprende cinco itinerarios: Montaña Blanca-La Rambleta, Teide-Pico Viejo-Mirador de Las Narices del Teide, Telesforo Bravo, Los Regatones Negros y Chafarí.