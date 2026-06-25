El Cabildo de Tenerife reivindica una isla "más inclusiva, libre y respetuosa" con motivo del 'Orgullo LGTBIQA+'

Lectura del manifiesto del Cabildo de Tenerife con motivo del día de Oegullo LGTBIQ+ - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha acogido este jueves la lectura del manifiesto con motivo del 'Día Mundial del Orgullo LGBTIQA+' reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos, la igualdad y la diversidad y haciendo un llamamiento a seguir avanzando en la construcción de una isla "más inclusiva, libre y respetuosa".

El acto contó con la participación de la presidenta del Cabildo de Tenerife y consejera de Igualdad, Rosa Dávila; la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, así como representantes de distintas áreas de la Corporación insular.

La lectura del manifiesto corrió a cargo de representantes de los colectivos LGBTIQA+ de la isla: Sergio Siverio (Diversas), Laura Duque (Libertrans), Santi García y Marina García (Iris) y Agus Blanco (Realidades).

Durante su intervención, Rosa Dávila destacó que la bandera arcoíris que luce estos días en la sede insular va mucho más allá de un gesto simbólico o protocolario.

"Es toda una declaración de principios. Que la bandera ondee hoy en este Cabildo es una forma de recordarnos quiénes somos y los valores que nos definen. Porque Tenerife es una isla abierta, respetuosa, orgullosa y libre", apuntó.

La presidenta defendió, además, el papel del Cabildo como garante de los derechos conquistados por el colectivo LGBTIQA+, y advirtió de que la institución seguirá actuando frente a cualquier intento de retroceso.

"Este Cabildo que presido es un muro de contención frente a los discursos de odio y frente a quienes pretenden cuestionar derechos ya conquistados", y reiteró que la corporación "no va a dar ni un paso atrás".

Como ejemplo de ese compromiso, Dávila recordó la aprobación este año del primer Marco Estratégico Insular de Atención a la Diversidad LGBTIQA+ de la historia de Tenerife, un documento pionero elaborado junto a entidades y colectivos que establece una hoja de ruta integral para combatir la discriminación y reducir las desigualdades.

En este sentido, hizo hincapié en que no se han quedado "en las palabras".

"Este Marco Estratégico cuenta con dotación presupuestaria en las diferentes áreas del Cabildo, porque entendemos que la diversidad debe abordarse de manera transversal, desde todas las políticas públicas. Esto significa que ya se están permitiendo impulsar medidas concretas para garantizar derechos, generar espacios seguros y promover la sensibilización", indicó.

Por su parte, Patricia León puso en valor el trabajo desarrollado junto a los colectivos y reafirmó el compromiso de la corporación insular con la defensa de los derechos humanos. "Este Cabildo es un agente de cambio, un entorno seguro, respetuoso, de trabajo y de confianza", indicó.

Además, León subrayó que la institución seguirá trabajando "con firmeza" por una Tenerife "diversa, respetuosa y libre" y defendió que esos tres principios constituyen la base de la acción de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, que no hará "ni una sola concesión a ningún discurso que busque una regresión de los derechos humanos".

FESTIVAL EN LA OROTAVA

En el marco de la programación del 'Orgullo', el Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, organiza junto al Ayuntamiento de La Orotava una nueva edición de 'Festivalullo', que se celebrará el próximo 27 de junio bajo el lema 'Orgullo Diverso, Voces Compartidas'.

La Plaza del V Centenario acogerá, entre las 20.00 y la 01.30 horas, una programación artística y cultural presentada por la cómica canaria Jéssika Rojano.

El cartel estará integrado por Eva Harrington, Turista Sueca, Mel Ömana, Dita Dubois, Samantha Hudson con su espectáculo 'Música para muñecas' y Álex Mercurio.

El evento será de acceso libre hasta completar aforo y contará con servicio de interpretación en Lengua de Signos Española.

Además, dispondrá de dos foodtrucks y de un Punto Arcoíris con servicios de información, sensibilización, asesoramiento y acompañamiento ante posibles situaciones de agresión.

Durante el acto, tanto el Cabildo como los colectivos participantes animaron a la ciudadanía a sumarse a la manifestación insular del Orgullo LGBTIQA+, de Tenerife, que se celebrará por primera vez en La Orotava.

La marcha tendrá lugar el sábado y partirá a las 18.00 horas desde el Parque Cultural Doña Chana, recorriendo diversas calles del municipio hasta concluir en la Plaza del Ayuntamiento, donde se procederá a la lectura del manifiesto elaborado por los colectivos convocantes.