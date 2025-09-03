El Cabildo de Tenerife saca a concurso por 21,3 millones la primera constelación de satélites fabricada en la isla

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE

La inversión será plurianual hasta 2031 y permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles sacar a concurso la construcción de la 'Constelación de Satélites Islas Canarias' por un importe global de 21,3 millones de forma plurianual hasta 2031.

Concretamente se trata de una red de ocho satélites que estarán diseñados, fabricados y lanzados desde la isla y que supone un "paso histórico" en la vigilancia, ha señalado en rueda de prensa la presidenta insular, Rosa Dávila.

Hasta el momento se había colaborado a través del ITER y del IAC en los satélites 'Drago' pero esta constelación "supone un avance vanguardista y decidido para completar la seguridad de Tenerife, un hito sin precedentes que, no solo representa una apuesta por la ciencia y la innovación, sino por la seguridad, la sostenibilidad y la capacidad de tomar decisiones más precisas para proteger lo que más queremos: nuestro territorio y nuestra gente", ha indicado.

Este proyecto forma parte de la estrategia de seguridad y protección de la isla y permitirá disponer de información actualizada de manera diaria, sobre todo tipo de variables relevantes para evaluar los efectos del cambio climático y para optimizar la gestión de los recursos forestales, agrícolas, hídricos, urbanos.

Además, esta herramienta servirá también para prevenir y responder ante situaciones de emergencias provocadas por riesgos naturales y antrópicos.

El consejero de Innovación, Juan José Martínez, ha comentado que esta inversión coloca a la isla "en una posición privilegiada, no solo como usuarios, sino como desarrolladores de tecnología espacial".

En esa línea, ha apuntado que "este proyecto contribuye a un cambio de modelo productivo, generando empleo cualificado, atrayendo inversión y apostando por el talento canario", en línea con la apuesta del Cabildo por diversificar la economía insular hacia sectores de alto valor añadido.

La constelación estará compuesta de ocho satélites de órbita baja para observación del espacio terrestre y será el Instituto de Astrofísica de Canarias y su división IACTEC-Espacio a través del 'Convenio para el Desarrollo Tecnológico de Tenerife' quienes desarrollen y gestionen el proyecto.

Entre las características principales están el diseño de la misión y la propuesta técnica para el segmento espacial y de terreno pero además, cada satélite podrá equipar hasta tres cargas útiles de observación: una cámara en espectro visible e infrarrojo cercano (VNIR), otra en infrarrojo de onda corta (SWIR) y otra en infrarrojo térmico (TIR).

Entre estos instrumentos destaca la cámara hiperespectral DRAGO-3, desarrollada por el IAC en colaboración con el Cabildo como heredera de las exitosas DRAGO-1 y DRAGO-2.

Este nuevo sensor actuará como uno de los "ojos" de la constelación, capaz de captar imágenes de alta precisión con aplicaciones directas en la gestión del territorio y la respuesta a emergencias, resaltan desde el Cabildo.

Además, por primera vez Tenerife será sede del lanzamiento de los satélites y se controlará desde la isla su puesta en órbita.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado invertir 1,5 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de 19 inmuebles de su propiedad, con el fin de implantar sistemas de autoconsumo eléctrico mediante energía solar fotovoltaica, disminuir la dependencia de fuentes convencionales a nivel insular y contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Insular de Hacienda aprobó recientemente la licitación de estas actuaciones, que contemplan la instalación de generadores fotovoltaicos conectados a la red interna de los edificios y configurados exclusivamente para autoconsumo, sin vertido de excedentes a la red de distribución.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha dicho que esta inversión es una "apuesta clara" por el futuro energético de Tenerife.

"Contribuimos a reducir costes, a disminuir emisiones y a avanzar hacia una isla más sostenible y resiliente. Nuestro objetivo es que la administración insular sea un referente en la transición energética y en el uso responsable de los recursos, generando beneficios directos para la ciudadanía y para el territorio", ha indicado.

Del mismo modo, la presidenta insular indicó que "esta actuación no solo supone una mejora en la eficiencia energética de las infraestructuras insulares, sino que también representa un paso adelante hacia la autosuficiencia y la diversificación de fuentes de energía limpia, promoviendo la resiliencia del sistema energético de Tenerife y fomentando un modelo de desarrollo más sostenible".

Las actuaciones comprenden la instalación de placas solares en dependencias administrativas como las oficinas insulares de Guía de Isora (9.419 kWh/año), Icod de los Vinos (15.618 kWh/año) y Güímar (28.000 kWh/año), así como en equipamientos agroambientales como la finca Los Helechos en Arico (37.431 kWh/año), Los Pedregales en Buenavista del Norte (9.348 kWh/año), Las Haciendas en Candelaria (9.223 kWh/año) y La Quinta Roja en Garachico (16.758 kWh/año).

También se beneficiarán infraestructuras de uso estratégico y social como el Recinto Ferial de Tenerife (182.411 kWh/año) y el Estadio Heliodoro Rodríguez López (73.111 kWh/año), junto a espacios de relevancia cultural y turística como la Casa La Miel-Casa del Vino en El Sauzal (74.616 kWh/año) y el Eco museo de El Tanque (69.206 kWh/año).

Las instalaciones previstas incluyen igualmente equipamientos vinculados a la gestión ambiental y al sector primario: el Centro de Inseminación de Ganado Data Coronado en El Rosario (36.686 kWh/año), la Casa Forestal de La Esperanza (7.372 kWh/año), el Centro Ambiental La Tahonilla en La Laguna (41.268 kWh/año) y la Casa del Ganadero (29.073 kWh/año), además del Albergue Montes de Anaga en Santa Cruz (30.803 kWh/año). A ellos se suman las instalaciones del Centro de Parques y Talleres de Carreteras en La Cuesta (76.712 kWh/año), la Granja Cinegética de Aguamansa en La Orotava (14.880 kWh/año) y el Centro Ambiental de Aguamansa (17.145 kWh/año).

En conjunto, los 19 proyectos presentan una previsión de producción anual de 779.080 kWh, lo que permitirá cubrir una parte significativa de la demanda energética de los edificios, que incorporarán más de 500 kW de nueva potencia fotovoltaica instalada.

Esta generación renovable permitirá evitar la emisión de aproximadamente 450 toneladas de CO2 equivalente al año, de acuerdo con el factor de emisión publicado en el último Anuario Energético de Canarias para el mix eléctrico de Tenerife (0,572 kgCO2-eq/kWh).