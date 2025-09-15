El Cabildo de Tenerife ultima el simulacro de erupción en Garachico: 1.000 efectivos y evacuación de más de 200 personas

Archivo - Lava del volcán de La Palma vista desde el Paso - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

IGN e Involcan ven muy improbable una erupción en Tenerife a corto y medio plazo aunque admiten "anomalías" en el sistema desde 2016

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Sep.

El Cabildo de Tenerife ultima estos días el simulacro de riesgo volcánico que se va a celebrar en el municipio de Garachico el 26 de septiembre incluido en el programa europeo EU-Modex de protección ante las emergencias.

Los detalles han sido expuestos este lunes en rueda de prensa por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila;, el subdelegado del Gobierno en Canarias, Jesús Javier Plata Vera; la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez; el alcalde de Garachico, Heriberto González; el Jefe de Servicios de Protección Civil, Néstor Padrón; el subdirector de Protección Civil y Emergencias, Carlos Martín Esquivel, el director del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Itahiza Domínguez, y el director del Involcan, Nemesio Pérez.

Dávila ha explicado que en el simulacro, que afectará a algo más de 200 personas que viven enfrente del muelle viejo del municipio, participarán unos 1.000 efectivos de seguridad y emergencias como Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos, Policía Local, agentes forestales y Cruz Roja, entre otros.

Ha resaltado que se trata del primer simulacro de riesgo volcánico que se realiza en España y supone un ejemplo de "compromiso" con la seguridad y la prevención ya que la preparación de la ciudadanía es la "mejor garantía para salvar vidas".

Ha apuntado que Tenerife se va a convertir en un "referente" ya que toda la semana previa, durante la que habrá talleres informativos y charlas divulgativas, "será un antes y un después" en la prevención por riesgo volcánico.

La presidenta tinerfeña ha explicado también que se va fortalecer la coordinación con el Pevolca del Gobierno de Canarias y con los 31 planes de emergencia municipales, lo mismo que se potenciará la comunicación a través de la plataforma ES-Alert, que avisará a todos los ciudadanos de la isla del inicio de la erupción a las 09.00 horas del día 26 a través de sus teléfonos móviles.

Ha indicado que la elección de Garachico "no es casual" dado que historia de vincula a la erupción volcánica de 1706 que "transformó" el municipio y también porque forma parte de los municipios que "está en color rojo" en los planes de riesgo volcánico junto a El Tanque, Santiago del Teide y Guía de Isora.

QUE LA POBLACIÓN "NO SE ALARME"

Con todo, ha pedido a la población que "no se alarme" y colabore porque no se trata "solo de un ejercicio técnico sino de una oportunidad para demostrar que la isla está preparada y que se puede confiar la coordinación de las administraciones".

José Heriberto González no ha ocultado que "algo está pasando" en el subsuelo de la isla y los ciudadanos demandan que se haga "algo tras lo que pasó en La Palma" pues hay una "cierta reactivación" de la actividad volcánica en la isla.

Ha admitido que hay gente que está "preocupada" y este simulacro es un "símbolo" de la apuesta de las administraciones públicas por dar "formación e información", incidiendo especialmente que ante la altitud de las laderas, en una hipotética erupción, la lava descendería rápidamente.

González ha recordado la historia de la villa, que se tuvo que ir "rehaciendo" tras la erupción de 1706 que le quitó el protagonismo comercial en favor de Santa Cruz de Tenerife

Carlos Esquivel, subdirector de Protección Civil del Gobierno de Canarias, ha apuntado que este ejercicio va a servir para apuntalar el cambio de modelo en emergencias que promueve el Ejecutivo al tiempo que dará más datos para la revisión del Pevolca, dado que cuando se produjo la erupción en La Palma, se detectó algún "déficit" en cuanto a la gestión de los gases tóxicos.

Nestor Padrón, director de Protección Civil del Cabildo de Tenerife, ha comentado que habrá cinco escenarios de trabajo y hasta un total de 13 incidentes, con aviso de erupción inminente a las 07.00 horas del día 26.

Además ha comentado que el albergue provisional para las personas evacuadas se situaría en el pabellón de deportes y bajo la gestión de Cruz Roja.

Nemesio Pérez ha valorado la iniciativa del Cabildo porque un simulacro "es una de las patas de las emergencias" y se debe de hacer "cuando no se tiene el problema encima".

LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA TAMBIÉN PRESENTA "OPORTUNIDADES"

Ha indicado que Involcan quiere colaborar en la "concienciación de la población" y aparte del programa 'Canarias: una ventana volcánica en el Atlántico', van a realizar rutas guiadas por el pueblo y un 'café científico' para promover un debate que no hable solo de "riesgos" sino también de "oportunidades", caso de la geotermia.

En cuanto a la situación de riesgo volcánico en la isla ha admitido que hay un "cambio" desde 2016, con más de 110 enjambres sísmicos pero los ha reducido a "una nota más" dentro de una "canción con mayor ruido volcánico".

Ha apuntado que el sistema volcánico "no se está acelerando" e incluso "puede volver a dormirse" por lo que la probabilidad de un proceso eruptivo "es muy baja a corto-medio plazo". "Si hubiera un enjambre, no hay que alarmarse, esto no dice que el proceso se está acelerando", ha agregado.

Itahiza Domínguez ha indicado que van a tratar de ser "lo más realistas posibles" en el comité científico simulado, subrayando que "siempre hay incertidumbre al comienzo" de una erupción hasta que se van canalizando todos lo datos.

En el caso concreto de una erupción en Tenerife ha señalado que es una "cuestión de escala y probabilidades" pues "no es lo mismo" un enjambre sísmico de magnitud 1 que de 2,5 o 3, como ocurrió en La Palma.

Al igual que Involcan no ve un "cambio" en el estado de actividad de la isla a corto medio-plazo pero sí "anomalías" desde 2016 con procesos "muy lentos y a largo plazo".