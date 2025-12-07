La calima tenderá a disminuir este lunes en el archipiélago, cuando habrá cielos despejados y temperaturas estables

Archivo - Varias personas en la playa durante la suspensión de clases por la ola de calor, a 11 de octubre de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Islas Canarias (España). - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE / MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El archipiélago canario comenzará este lunes la semana con un predominio de los cielos despejados, que continuarán estando acompañados por calima ligera en altura, cuya presencia tenderá a disminuir progresivamente de este a oeste, según ha detallado la predicción de la Agencia Estatal de Metorología (Aemet)

Las temperaturas, por su parte, sufrirán pocos cambios. Así, los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Fuerteventura y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.

Respecto al viento, soplará flojo de componente sur, con intervalos de moderado en zonas expuestas durante las horas centrales, modulado por las brisas especialmente durante la noche.

En el resto del país, una situación anticiclónica de estabilidad predominará en la mayor parte de España, con las Islas Baleares en alerta amarilla por nieblas y Galicia por viento y oleaje.

En concreto, A Coruña tendrá alerta naranja por vientos costeros por mar combinada del oeste o suroeste, que aumentará de cinco a siete metros y por viento del sur o suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) ocasionalmente 61 a 72 km/h (fuerza 8). También Pontevedra tendrá riesgo importante (alerta naranja) por vientos costeros.

Por su parte, Palma de Mallorca estará en riesgo (alerta amarilla) por nieblas, por lo que solo se verá con claridad hasta unos 400 metros de distancia, mientras que Lugo estará en alerta amarilla por viento y oleaje.

Por lo general, se mantendrá una situación anticiclónica de estabilidad en la mayor parte del país, si bien con abundante nubosidad baja en la vertiente atlántica, interiores del área cantábrica, depresiones del nordeste peninsular y Baleares, con una tendencia en general a levantar para quedar poco nuboso.

Únicamente predominarán cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste peninsular y entornos de montaña de la vertiente atlántica norte debido a la influencia de un frente atlántico que dejará precipitaciones débiles en Galicia y área cantábrica occidental, pudiendo afectar también al oeste del sistema Central.

En el resto de la Península y en Canarias predominarán cielos poco nubosos o despejados. Durante la jornada, habrá nieblas matinales en amplias zonas de la vertiente atlántica, depresiones del nordeste peninsular y Baleares, también posibles en litorales del sureste peninsular, y con probabilidad de ser más densas y persistentes en las citadas depresiones del interior de Cataluña y Aragón, Mallorca y puntos de la meseta Sur.

Las temperaturas máximas aumentarán en el este de la meseta Sur, Baleares y en la mayor parte del tercio norte y litorales de la fachada oriental peninsulares. En general pocos cambios en el resto, salvo algunos ascensos en puntos del sur de Mallorca, norte de Cataluña y litoral de Asturias las mínimas descenderán de forma entre ligera y moderada.

Soplará el viento moderado del sur y suroeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales y norte de Galicia y cordillera Cantábrica. Vientos flojos en general en el resto, predominando la componente este en el suroeste peninsular y la oeste en el resto, con intervalos moderados del suroeste en Baleares y litorales del sureste peninsular al principio, y en los del nordeste al final.