La calima y el viento fuerte sahariano llevan hasta Lanzarote un enjambre de langostas

Archivo - Enjambre de langostas (foto de recurso) - FAO/SVEN TORFINN - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

El jefe del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Paco Fabelo, ha señalado este miércoles que la calima y el viento fuerte sahariano ha llevado hasta la isla de Lanzarote un enjambre de langostas, si bien ya lo que se esperan son animales dispersos.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas, a quienes ha explicado que la llegada de las langostas se produce tras "unos días de calima, arrastrados de unos vientos fuertes saharianos", ya que estos animales "no se desplazan por sí solos, sino ayudados del viento".

En este caso, agregó, las condiciones "han sido favorables" y a ello sumó que en la costa sahariana este año "hay más humedad". De todos modos, Fabelo resaltó que en el ciclo reproductivo de la langosta "necesitan humedad en el terreno", matizando que si el mismo "está seco, está muy árido, no terminan de cerrar el ciclo".

Pero lamentó que "ha sido todo lo contrario", ya que se viene de un invierno "muy húmedo", en el que estos animales se han reproducido en el Sahara "como han querido".

Por ello, subrayó que "no es deseable para nadie que ahora venga un episodio de lluvia" y se observe un comportamiento reproductivo en la langosta, ya que podría implicar una reproducción del animal en Lanzarote.

"YA NO EXISTEN ENJAMBRES"

Fabelo informó, además, que tras los análisis recibidos sobre la situación, "ya no existen enjambres, sino animales dispersos". Las langostas vistas, puntualizó, son adultos pero los hay "adultos en primera fase".

En cuanto a la afección que puede tener en la isla, expuso que si bien Lanzarote está verde, se espera que "antes de llegar a la zona de cultivo agrícola, tienen todavía una barrera natural de prados, de hierbas", que se observará si está siendo devorado por estos insectos.

Para intentar eliminar las langostas, señaló que actualmente lo que se recomendaría es "darle cañonazos con lanzallamas, cosas parecidas," porque son animales que "no" les gusta el humo, pero esto se produciría en un momento en el que se pueda ver que están llegando más enjambres, ya que actualmente "se trata de un único enjambre".

En relación con ello, dijo que a día de hoy se está en una época de poda donde los agricultores están quemando, por lo que las "mantiene alejadas.

Actualmente las langostas están localizadas en la costa oeste de Lanzarote, aunque matizó que se han encontrado "individuos aislados, que se elevan a las alturas y pueden ser desplazados por los vientos a toda la isla", ya que apuntó que se han visto en Arrecife, por ejemplo, "pero de forma muy aislada, no organizada, que sería lo más complicado".