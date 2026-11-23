Campo de fútbol del Anexo de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, que pasará a denominarse Estadio Zebensui Ramos González - INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora del Instituto Insular de Deportes (IID) ha aprobado, por unanimidad en su sesión de este lunes, el cambio de la denominación del campo de fútbol once del Anexo de la Ciudad Deportiva Siete Palmas, en el que juega sus partidos Las Palmas Atlético, para que pase a llamarse "Estadio Zebensui Ramos González", en recuerdo del futbolista grancanario que en el momento de su muerte formaba parte del filial de la UD Las Palmas.

De esta forma, según ha informado el Instituto Insular de Deportes en un comunicado, se quiere homenajea la trayectoria deportiva de Zebensui Ramos González, así como su "legado humano" y los "valores que representó, como el esfuerzo, el compromiso, el respeto, la humildad y el compañerismo".

El campo de fútbol del Anexo constituye uno de los espacios de referencia para la formación, el desarrollo y la competición del fútbol base de Gran Canaria.

El acuerdo, aprobado por el máximo órgano de gobierno del IID, supone concluir un proceso iniciado el pasado 17 de julio, después de que Andrea Castellano Marrero presentara formalmente la solicitud de cambio de denominación, en nombre propio y con el aval expreso de los padres y familiares de Zebensui.

Además subrayan que la iniciativa ha contado con un "importante respaldo social", que se ha materializado en 4.908 firmas ciudadanas recogidas a través de la plataforma Change.org, así como con la adhesión de clubes y entidades deportivas de Gran Canaria.

En concreto, entre las organizaciones que han manifestado su apoyo se encuentran los equipos de fútbol Simusetti Club de Fútbol, Acodetti CF, UD Barrial, UD Artenara, Arucas CF, CD San Isidro, CD Juan Grande, CD San Pablo de Becerril, UD Moya, UD La Atalaya y JEP Sports Management, además de la Federación Canaria de Vela y el Club Voleibol Guaguas Las Palmas.

Asimismo la propuesta ha recibido el respaldo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), cuyo "informe favorable" ha destacado la trayectoria deportiva de Zebensui y el "valor simbólico, educativo e integrador" que representa que una instalación dedicada al fútbol base lleve su nombre.

Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas ha mostrado su satisfacción con la iniciativa, trasladando su conformidad con que el campo de fútbol 11 del Anexo pase a llevar el nombre del jugador.

Zebensui Ramos González fue un joven futbolista que se formó en diferentes clubes de Gran Canaria antes de incorporarse a la estructura deportiva de la UD Las Palmas, donde desarrolló parte de su trayectoria futbolística. Su recuerdo permanece ligado al deporte insular y a quienes compartieron con él su pasión por el fútbol, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Con esta decisión, se apunta, el Instituto Insular de Deportes atiende una petición "nacida del entorno familiar y respaldada por miles de ciudadanos, clubes y entidades deportivas", convirtiendo una instalación dedicada al fútbol y a la formación de jóvenes deportistas en un espacio que "perpetuará la memoria de Zebensui".

Su nombre, subrayan, quedará vinculado a un campo por el que cada temporada pasan numerosos futbolistas que "comienzan a construir sus sueños deportivos, en un entorno donde valores como la convivencia, el respeto, la superación y el compañerismo forman parte esencial" del aprendizaje.

Una vez aprobado el acuerdo, el IID dará traslado de la decisión al Cabildo de Gran Canaria, como titular del inmueble, para su conocimiento y actualización del inventario, así como al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para incorporar la nueva denominación a sus registros, direcciones, localizaciones y documentación municipal.

El Instituto Insular de Deportes procederá también a adecuar la señalética y la rotulación de la instalación para hacer efectiva su nueva denominación, Estadio Zebensui Ramos González, con el fin de mantener "vivo su recuerdo y que convierte su nombre en parte del patrimonio deportivo de Gran Canaria".